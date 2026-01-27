Deel dit artikel: Share App Mail Pin

D66, VVD en CDA zijn het (grotendeels) eens over het coalitieakkoord

De formerende partijen D66, VVD en CDA zijn het op hoofdlijnen eens over hun coalitieakkoord, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS en het AD. Partijleiders Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) hebben daarvoor dagenlang onderhandeld tot in de avond en soms nacht. De Kamerfracties moeten nog instemmen met het akkoord.

De lange dagen kwamen vooral doordat de partijen er niet uitkwamen over financiën. De afgelopen dagen werd in de ochtend steeds de hoop uitgesproken dat het de laatste dag zou zijn, maar zelfs na overleg dat tot twee keer toe tot in de nacht duurde, was er nog geen akkoord. Daarvoor gingen ook de onderhandelingen het hele weekend door.

De drie partijen willen een minderheidskabinet vormen met 66 zetels. GroenLinks-PvdA zei vorige week zich constructief op te stellen. Ook andere partijen lieten een vergelijkbare houding zien rond gesprekken met informateur Rianne Letschert. Toch zal voor elk besluit een meerderheid gevonden moeten worden. Daarvoor zijn minstens tien zetels in de Tweede Kamer nodig. Die kunnen zowel over links als over rechts worden gevonden.

