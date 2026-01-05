Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Formatie gaat verder, Letschert spreekt van cruciale week

Informateur Rianne Letschert hervat maandag de gesprekken met D66, CDA en VVD. „Dit wordt een cruciale week”, zei ze op haar eerste werkdag in het nieuwe jaar. De partijen bespreken onder meer de begroting en de vraag of andere partijen bij het proces betrokken moeten worden.

De drie partijen hebben samen 66 zetels in de Tweede Kamer. Als de partijen een meerderheidscoalitie willen vormen, moet daar nog minstens een partij bij. Ook de optie voor een minderheidskabinet ligt op tafel. D66 wil liever niet samenwerken met JA21, maar die partij heeft wel de voorkeur van de VVD. De liberalen willen weer niet samenwerken met GroenLinks-PvdA. Die combinatie zou een meerderheid van 86 zetels in de Tweede Kamer betekenen, met JA21 tellen de partijen op tot 75 zetels.

„Er zijn verschillende mogelijkheden en die zijn we met elkaar aan het verkennen”, zei Letschert. „Daar moeten we deze week een keuze in gaan maken. En ook financieel zijn er allerlei scenario’s en opties.” De partijen spraken in de formatiepauze nog wel over de verdeling van het overheidsgeld. De uitkomsten daarvan kent Letschert nog niet: „Ik ga dat deze week ontdekken.”

Maandagmiddag spreekt Letschert met de secondanten van D66, VVD en CDA. Later deze week schuiven ook de partijleiders aan voor de verdere formatieonderhandelingen.

ANP

