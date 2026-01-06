Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Korpschef: ‘Er zit een crimineel netwerk achter het vuurwerkgeweld tegen de politie’

Het extreme vuurwerkgeweld tegen de politie tijdens de afgelopen jaarwisseling was niet alleen spontane baldadigheid. Volgens korpschef Janny Knol is een deel van de aanvallen met voorbedachte rade gepleegd. Daarbij is ook sprake van een crimineel netwerk dat doelbewust middelen heeft geregeld om agenten aan te vallen.

De korpschef van de Nationale Politie reageerde gisteravond in het tv-programma Pauw en De Wit op het geweld dat op meerdere plekken in het land plaatsvond. In Amsterdam-Noord, met name in Floradorp, werden ME’ers bestookt met zogenoemde vuurwerk-mitrailleurs, waarbij vuurwerk vanuit buizen en andere constructies werd afgevuurd.

Onderzoek naar netwerk achter vuurwerkgeweld

Volgens Knol richt het politieonderzoek zich niet alleen op de uitvoerders van het vuurwerkgeweld, maar ook op de mensen eromheen. Denk aan degenen die het vuurwerk leverden of hielpen bij de organisatie. Het doel is het blootleggen van het hele systeem achter de aanvallen. Arrestaties in het specifieke onderzoek naar Floradorp zijn er vooralsnog niet, maar het onderzoek loopt volop.

Tijdens de jaarwisseling zijn in totaal zo’n 250 mensen aangehouden voor geweld en vernielingen. Onder hen zitten verdachten die worden vervolgd voor zware mishandeling en zelfs poging tot doodslag op politiemensen. De verwachting is dat dit aantal nog oploopt, mede door analyse van videobeelden.

Ook elders doelwit

Het vuurwerkgeweld bleef niet beperkt tot Amsterdam. Op andere plekken in Nederland werden politie en hulpverleners eveneens onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. In Utrecht werd een ME-eenheid tijdens de jaarwisseling in een hinderlaag gelokt, waarbij agenten door een groep jongeren werden aangevallen. Ook brandweerlieden kregen het te verduren nadat zij waren uitgerukt voor een brand.

Knol benadrukt dat alle zaken zorgvuldig worden onderzocht, juist om iedereen die betrokken was bij het geweld te kunnen vervolgen. Volgens haar zijn er voldoende juridische mogelijkheden om daders aan te pakken, zoals taakstraffen of gebiedsverboden. Ze pleit ervoor die middelen vaker in te zetten.

De afgelopen jaarwisseling was naar verwachting een van de laatste waarin legaal vuurwerk mocht worden afgestoken. Of dat het geweld definitief terugdringt, moet nog blijken.

