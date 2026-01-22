Redactie Metro
Code oranje om gladheid in het noorden, code geel in andere delen van het land

Fietsers trotseren het winterweer op de fiets. Foto: ANP / Robin Utrecht

In het noorden van Nederland geldt komende nacht en vrijdagochtend code oranje, omdat het daar door ijzel „verraderlijk glad” kan worden. „Er is hierdoor een grote kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden. De gladheid is moeilijk te zien, wat het extra gevaarlijk maakt”, waarschuwt het KNMI.

Het instituut heeft de waarschuwing afgegeven voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. In Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Overijssel geldt code geel.

