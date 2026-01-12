Code oranje in noorden verlengd, elders deels weer code geel
De code oranje vanwege ijzel blijft maandag voor Groningen en Drenthe van kracht tot 11.00 uur. Het KNMI heeft de waarschuwing voor die provincies iets verlengd.
Het blijft voorlopig ook code oranje op de Waddeneilanden, en in Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland, doorgaans tot in of net na de ochtendspits.
Rond 07.00 uur was er voor Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg afgeschaald naar code geel. Alleen voor Zeeland gold geen waarschuwing.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Financiële fout: ‘Ik dacht dat samenwonen goedkoper zou zijn, maar met zijn dure smaak kost het me veel meer’
- Code oranje om ijzel uitgebreid, ook waarschuwing in Zuid-Holland
- Controleren bedrijven je als je vanuit huis werkt? ‘Pas op, je komt er bijna nooit mee weg’
- Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik ga minder werken voor een betere werk-privébalans’
- Ex-treem gênant: ‘Hij zei nooit sorry’
ANP