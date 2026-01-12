Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Code oranje in noorden verlengd, elders deels weer code geel

De code oranje vanwege ijzel blijft maandag voor Groningen en Drenthe van kracht tot 11.00 uur. Het KNMI heeft de waarschuwing voor die provincies iets verlengd.

Het blijft voorlopig ook code oranje op de Waddeneilanden, en in Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland, doorgaans tot in of net na de ochtendspits.

Rond 07.00 uur was er voor Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg afgeschaald naar code geel. Alleen voor Zeeland gold geen waarschuwing.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

ANP

Reacties