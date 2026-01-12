Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Code oranje in noorden verlengd, elders deels weer code geel

TJALLEBERD - Door ijzel is een auto van de weg geraakt langs de A7 tussen Joure en Drachten. De auto belandde op de kop in een sloot beland ter hoogte van Tjalleberd. Door de gladheid vonden op meerdere locaties ongevallen plaats. JARING RISPENS / ANP
ANP / ANP / Jaring Rispens

De code oranje vanwege ijzel blijft maandag voor Groningen en Drenthe van kracht tot 11.00 uur. Het KNMI heeft de waarschuwing voor die provincies iets verlengd.

Het blijft voorlopig ook code oranje op de Waddeneilanden, en in Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland, doorgaans tot in of net na de ochtendspits.

Rond 07.00 uur was er voor Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg afgeschaald naar code geel. Alleen voor Zeeland gold geen waarschuwing.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties