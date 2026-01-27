Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Code geel, maar ook zon: deze week grote verschillen in het land

Deze week laat het weer zich in het land van alle kanten zien. In veel provincies geldt code geel, maar later in de week zijn er ook plekken waar het zonnetje voorzichtig doorbreekt.

Vanaf vanavond gaat in delen van het land code geel van kracht, meldt het KNMI. Daarmee waarschuwt het weerinstituut voor gladheid door sneeuwval.

Code geel

In de meest noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en op de Waddeneilanden geldt code geel vanaf vanavond tot donderdagmiddag. In Noord-Holland, Flevoland en Overijssel geldt de waarschuwing vandaag van 20.00 tot 00.00 uur.

Het KNMI waarschuwt voor ongelukken door gladde wegen, bruggen, fietspaden en voetpaden. Vanaf halverwege de avond gaat het in het noorden enige tijd sneeuwen, waardoor het daar glad wordt. Met name voor het wegverkeer en voor fietsers is dat hinderlijk. In het zuiden, westen en midden van het land gaat het volgens Weeronline bovendien vandaag regenen.

Doordat de sneeuw naar verwachting blijft liggen, blijft het nog lange tijd glad. Daarom is de verwachting dat code geel ook morgen de hele dag geldt en pas in de loop van donderdagochtend voorbij is. Door de sneeuwval wordt in het noorden en noordoosten een sneeuwdek voorzien van 2 tot 5 centimeter, in Groningen mogelijk 3 tot 8 centimeter. Verder is het morgen tussen de 2 en graden, zo goed als droog, maar wel bewolkt. Donderdag bungelt het kwik tussen de 1 en 5 graden.

Hoe is het weer de rest van de week?

Vrijdag is de sneeuwpret als het goed is voorbij. Het lijkt op de meeste plaatsen een droge dag te worden. In de zuidelijke helft van het land is er zelfs ruimte voor een zonnetje. De temperaturen lopen ver uiteen. In Groningen is het rond de 1 graden, in het zuiden rond de 7 graden.

Ook in het weekend zijn er grote verschillen in het land. In Noord-Nederland is het licht winters, terwijl het in het zuiden met temperaturen tussen 5 en 8 graden veel zachter is. „De verdere vooruitzichten zijn onzeker”, zegt Weeronline, „maar de kans op wisselvallig en relatief zacht weer is voor volgende week groter dan de kans op winterkou.” Ook dan zijn de verschillen tussen het noorden vermoedelijk weer groot.

