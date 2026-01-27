Vanaf vanavond code geel in noorden van het land om sneeuwval, elders ‘kletsnatte avondspits’
Vanaf vanavond is in het noorden van het land code geel van kracht, meldt het KNMI. Daarmee waarschuwt het weerinstituut voor gladheid door sneeuwval. De waarschuwing geldt op de Waddeneilanden, in Friesland en Drenthe vanaf 20.00 uur. In Groningen gaat code geel een uur later in.
Vanaf halverwege de avond gaat het in het noorden enige tijd sneeuwen, waardoor het daar glad wordt. Met name voor het wegverkeer en voor fietsers is dat hinderlijk, aldus het KNMI.
Doordat de sneeuw naar verwachting blijft liggen, blijft het nog lange tijd glad. Daarom is de verwachting dat code geel ook de gehele woensdag geldt en pas in de loop van donderdagochtend voorbij is.
Fietsers
Door de sneeuwval wordt in het noorden en noordoosten een sneeuwdek voorzien van 2 tot 5 centimeter, in Groningen mogelijk 3 tot 8 centimeter.
Fietsers moeten onder meer oppassen voor gladde bruggen, wegverkeer moet meer afstand houden, luiden enkele adviezen.
Avondspits
In het zuiden, westen en midden van het land gaat het volgens Weeronline regenen. Vanaf dinsdagmiddag trekt vanuit het zuidwesten een neerslaggebied over. De weerdienst voorziet dan ook een zware avondspits. „De normaal al drukke dinsdagavondspits is dan waarschijnlijk nog drukker. Houd dus rekening met vertraging als je de weg op moet”, aldus Weeronline.
Met name in de Randstad en Noord-Brabant verloopt de avondspits „kletsnat”, zo is de verwachting.
