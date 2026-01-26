Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slotdagen D66, VVD, CDA gaan in, Jetten denkt ‘vandaag of morgen wel uit te zijn’

D66, VVD en CDA zijn maandag begonnen aan wat de slotdagen van de onderhandelingen over het coalitieakkoord moeten worden. „Vandaag of morgen moet je er wel uit zijn” met het oog op de deadline van 30 januari, zei CDA-leider Henri Bontenbal. Rob Jetten (D66) heeft „alle vertrouwen dat het gaat lukken”.

In het weekend hebben de leiders van de beoogde minderheidscoalitie verder gepraat. Het gaat met name over de vraag waar geld heen moet en waar dat vandaan moet komen. Maar naast deze ‘financiële plaat’ liggen er ook nog inhoudelijke onderwerpen op tafel, zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz. „Dus we hebben gewoon veel werk te doen.”

Bontenbal: „Het zou kunnen zijn dat we er over een uur uit zijn. Het kan ook zijn dat we er nog een hele tijd over doorbakkeleien.”

Financiën

Als het om financiën gaat, hangen alle thema’s met elkaar samen, omdat geld voor het ene ten koste gaat van geld voor het andere. De kans bestaat dus dat de drie partijen een akkoord over financiën later weer moeten openbreken om steun van de oppositie te krijgen. „Ik denk dat het het beste is als de coalitie met een financiële plaat komt die gewoon duidelijk is”, zei Bontenbal daarover. „De oppositie is ook duidelijk over wat zij wil. Daarna vindt de discussie plaats.”

In media ging 23 februari rond als datum waarop een nieuw kabinet op het bordes staat. Jetten sprak dat niet tegen. „Het lijkt me logisch dat volgende week het debat in de Kamer is. Hopelijk kunnen we dan snel verder met de volgende fase van de kabinetsformatie, het samenstellen van de ministersploeg. Dan zou het inderdaad logisch zijn dat je half februari, eind februari de nieuwe ploeg op het bordes hebt staan.”

