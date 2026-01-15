Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brand na explosie Utrecht onder controle

De brandweer in Utrecht heeft de brand in het centrum van de stad onder controle. Dat heeft de veiligheidsregio in de loop van de avond gemeld. Een woordvoerder laat weten dat nu de zoektocht kan beginnen naar mensen die eventueel nog onder het puin liggen.

De woordvoerder hoopt zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen of er mogelijk meer slachtoffers zijn. Ook wordt gekeken welke bewoners in de omgeving kunnen terugkeren naar hun woningen. De veiligheidsregio denkt dat bewoners van de Visscherssteeg, Springweg en Strosteeg waarschijnlijk niet terug naar huis kunnen deze avond en nacht.

De brand aan de Visscherssteeg brak uit na een of meer explosies. Wat de oorzaak was, is niet bekend. De schade in de omgeving is enorm. Vier mensen raakten gewond.

De veiligheidsregio meldt verder dat de parkeergarage aan de Springweg voorlopig gesloten blijft.

ANP

