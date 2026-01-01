Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Brand in Amsterdamse Vondelkerk onder controle

AMSTERDAM - Schade aan de Vondelkerk na brand. De Vondelkerk dreigt niet verder in te storten, de muren van het brandende gebouw blijven staan. Een constructeur heeft vastgesteld dat er geen verder instortingsgevaar is. Dat meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. DINGENA MOL / ANP
ANP / ANP / Dingena Mol

De brandweer heeft het vuur in de Vondelkerk in Amsterdam onder controle gekregen. Het sein brand meester is gegeven, meldde de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het in 1880 opgeleverde kerkgebouw, niet ver van het Vondelpark, vloog tijdens de jaarwisseling in brand. De toren en een deel van het middengedeelte van de kerk zijn ingestort en een groot deel van het dak is naar beneden gekomen. De muren van het gebouw blijven wel staan, daar is geen instortingsgevaar meer.

Tientallen omwonenden hebben hun huizen moeten verlaten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties