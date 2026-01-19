Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Blauwe lucht op ‘depri’ Blue Monday, later deze week de schaatsen uit het vet?

Op Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar, biedt het weer dit jaar perspectief. Op veel plaatsen zal de zon schijnen en is de lucht blauw. Als de weervoorspellers verderop in de week kijken, dan is er heel ander nieuws. De kans op schaatsen op natuurijs is reëel.

Blue Monday, oftwel deprimaandag, is bedacht door een Britse psycholoog. Het is de maandag in de laatste week die in zijn geheel nog in januari valt en dat is dit jaar maandag 19 januari. Op deze dag zijn de feestdagen alweer een tijdje geleden, vakanties voor de meeste mensen nog ver weg en goede voornemens veelal mislukt. Daarnaast is het hartje winter (nu even zonder schaatsen), waardoor de daglichtperiode nog relatief kort is. Bovendien is maandag voor velen de eerste dag van de werk- of schoolweek.

Metro sprak eerder met twee deskundigen over Blue Monday. Hoewel, één van hen zei toen: „Het is dat jullie me bellen, anders had ik er niet eens aan gedacht. Voor mij is het gewoon maandag.”

Op veel plaatsen letterlijk een blauwe maandag

Het weer op Blue Monday 2026 is allesbehalve depressief te noemen. Tijdens de ochtenduren kan regionaal nevel of mist voorkomen, maar deze zal in de loop van de dag oplossen. De zon schijnt flink en op de meeste plaatsen in het land is de lucht strakblauw van kleur. Alleen in het zuidwesten zijn er ook wolkenvelden aanwezig.

Na een nacht met lichte vorst wordt het overdag 3 graden in het noorden en 6 graden in de zuidelijke provincies. De oostenwind is zwak tot hooguit matig.

Schaatsen op natuurijs komt in zicht

In deze nieuwe week zien de voorspellers van Weeronline dagelijks vorstkansen. Schaatsen op natuurijs komt in zicht. Vooral vanaf woensdag neemt ook de onzekerheid toe: koude lucht komt vanuit het noordoosten dichterbij, maar hoe ver die kou precies zuidwaarts weet door te dringen is nog erg onzeker. Toch is vooral in het noordoosten richting het weekend kans op schaatspret en kunnen de schaatsen mogelijk uit het vet.

Na de sneeuwrijke periode begin januari (hier lees je waarom sneeuw ons land meteen ontregelt) was het afgelopen week een stuk zachter met geregeld regen. Toch klopt de winterkou opnieuw op de deur.

Schaatsen in het weekend?

Als de huidige verwachtingen uitkomen, blijft de temperatuur in het noordoosten overdag meerdere dagen rond het vriespunt, met in de nachten mogelijk matige vorst. In combinatie met droge lucht zijn dat gunstige omstandigheden voor de aangroei van natuurijs. Waarschijnlijk ontstaan de eerste mogelijkheden om te schaatsen. Niet meteen op grotere plassen, maar vooral op ondergelopen skeelerbanen, ijsbanen en andere ondiepe wateren. Daar kan het ijs bij aanhoudende vorst relatief snel voldoende dik worden voor de eerste voorzichtige rondjes.

Mogelijk dat er vrijdag wel wat meer bewolking overtrekt met nog wat neerslag. In combinatie met de koude lucht kan de neerslag een winters karakter hebben. Ook in het weekend blijft de verdeling tussen koudere lucht in het noorden en zachtere lucht in het zuiden onderwerp van onzekerheid. In het algemeen geldt: hoe noordelijker, hoe groter de kans op schaatsen. In het midden van het land blijft het voorlopig afwachten, terwijl het in het zuiden waarschijnlijk te zacht blijft voor betrouwbaar natuurijs.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties