Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bestellen via een QR-code op een terras? Pas op voor deze oplichterstruc

Met een heater in je nabijheid is het nog prima vertoeven op een terras en daar maken criminelen slim gebruik van. Steeds meer mensen worden namelijk het slachtoffer van ‘quishing’: zij denken iets te bestellen of af te rekenen via een QR-code, maar in werkelijkheid geven zij criminelen volledige toegang tot hun bankrekening. Metro legt uit waar je op moet letten.

Als je plaatsneemt op een terras en de bediening nog niet in zicht is, biedt een QR-code op de tafel uitkomst. Het enige wat je hoeft te doen is deze te scannen, je bestelling door te geven en voilà: niet veel later staat je bestelling op tafel.

Bestellen via QR-code niet zo onschuldig

Toch blijkt dat bestel- en betaalsysteem niet zo onschuldig te zijn als gedacht. Criminelen plakken namelijk regelmatig hun eigen vervalste QR-codes over de originele codes van het café heen, ook wel ‘quishing’ genoemd. In plaats van dat je geleid wordt naar de site van de horecazaak, kom je terecht in een nagemaakte betaalomgeving. Deze ziet er vaak zo echt uit, dat mensen geen argwaan hebben en gewoon afrekenen. Vervolgens komen ze er later achter dat hun rekening is leeggehaald.

Zo bescherm je jezelf

Het is dan ook belangrijk om altijd waakzaam te zijn als je iets bestelt via een QR-code op een terras. Deze tips maken de kans dat je slachtoffer wordt van quishing een stuk kleiner:

Bestel via een fysieke menukaart: deze tip ligt misschien voor de hand, maar is toch echt belangrijk. Bestel bij twijfel over de QR-code gewoon bij de bediening.

Check de QR-code: bij terrassen worden de QR-codes vaak op de tafel geplakt. Kijk goed hoe de sticker eruit ziet. Is deze over een ander sticker geplakt? Dan kun je beter niet de QR-code scannen.

Kijk naar de URL: als je de QR-code scant, krijg je altijd eerst een voorvertoning van de website te zien waar je naartoe wordt geleid. De meeste terrassen gebruiken hun eigen naam in de URL of een andere herkenbare naam, klik niet als de URL begint met een reeks tekens of een buitenlands domein.

Over quishing gesproken: deze vorm van oplichting komt niet alleen voor op terrassen, maar ook steeds vaker bij parkeerplaatsen en parkeergarages. In dit artikel leggen wij je uit hoe je quishing kan voorkomen als je ergens wil parkeren.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties