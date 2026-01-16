Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Belastingdienst waarschuwt cryptobezitters: ‘Trap niet in deze e-mail’

Mocht je één van deze dagen een mailtje ontvangen van de Belastingdienst met de vraag om informatie te delen over je cryptobezit, kun je dat beter niet doen. Het gaat namelijk om een valse e-mail die bedoeld is om je geld afhandig te maken, zo waarschuwt de Belastingdienst.

De laatste tijd blijken opvallend veel mensen de e-mail te ontvangen. Alleen al in de eerste week van januari zijn er negen nieuwe varianten van dergelijke valse e-mails bij de Belastingdienst gemeld. Dit is waarschijnlijk het tipje van de ijsberg.

Phishing

In de e-mail wordt mensen verzocht om met behulp van DigiD in te loggen en aanvullende informatie te geven over hun cryptobezit. Hoewel de Belastingdienst zeker weleens e-mails verstuurt, waarschuwen ze om vooral níet op de link in dit soort mails te klikken. De Belastingdienst vraagt namelijk nooit mensen om via een link in te loggen en persoonlijke gegevens door te geven. Er is hier sprake van phishing.

En in sommige gevallen blijft het ook niet bij één mailtje. Sommige mensen ontvangen een tweede nepmail, waarin iemand zich voordoet als een medewerker van de Belastingdienst die een belafspraak wil maken om het over cryptobezit te hebben. Ook dit is een onderdeel van de phishingmethode om meer vertrouwelijke informatie te achterhalen.

Valse mail Belastingdienst cryptobezitters

Hieronder kun je een voorbeeld van zo’n valse e-mail zien:

Nieuwe regelgeving cryptobezitters

De timing van de valse e-mails is volgens de Belastingdienst niet toevalllig. Zij vermoeden dat de DAC8, de nieuwe Europese regelgeving rondom crypto’s, de reden is. Door deze regelgeving moeten verleners van cryptodiensten vanaf 1 januari 2026 gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat om gegevens van hun klanten en hun transacties.

Deze maatregel heeft echter geen fiscale gevolgen voor cryptebezitters en is dus ook geen aanleiding voor de Belastingdienst om via een e-mail aanvullende informatie op te vragen. De Belastingdienst benadrukt dat cryptobezitters op de zelfde manier aangifte moeten blijven doen en belasting betalen over hun crypto’s.

Phishing verandert steeds: dit zijn de nieuwe trucs die je wil kennen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties