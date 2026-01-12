Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Autodiefstal in Nederland fors toegenomen: deze modellen zijn het populairst bij de dief

Autodiefstal in Nederland neemt in snel tempo toe. In 2025 werden 7497 personenauto’s gestolen, een stijging van 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De financiële schade loopt flink in de papieren: het totale schadebedrag bedraagt inmiddels ruim 127 miljoen euro, bijna 40 procent meer dan in 2024.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV).

Ter vergelijking: in 2024 werden er bijna 6500 personenauto’s gestolen. Vooral in de eerste drie kwartalen van het jaar sloegen dieven vaker toe. Pas aan het einde van 2025 was sprake van een lichte afname, maar die was niet voldoende om de jaarlijkse stijging te compenseren. Gemiddeld kostte een gestolen auto bijna 17.100 euro, een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder.

Toyota RAV4 opnieuw meest gestolen auto

Uit het rapport dat VbV opstelde, blijkt dat de Toyota RAV4 bovenaan de lijst van meest gestolen auto’s staat. Van dit model werden in 2025 in totaal 387 exemplaren gestolen, 13 procent meer dan in 2024. Ook in 2024 stond dit model bovenaan het lijstje met gestolen auto’s.

Ook de Kia Sportage en de Fiat 500 zijn duidelijk populair onder autodieven. De Volkswagen Polo VI blijft tevens een geliefde doelwit. Opvallend is dat het vooral gaat om relatief nieuwe voertuigen. Auto’s uit het bouwjaar 2019 werden het vaakst gestolen.

Sterke stijging bij nieuwere modellen

Naast de bekende modellen ziet VbV opvallende stijgers. De Toyota Yaris Cross is erg in trek bij autodieven. Dit model werd ruim 3,5 keer zo vaak gestolen als een jaar eerder. Ook moderne auto’s, zoals de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5, beide pas sinds enkele jaren op de markt, duiken steeds vaker op in de cijfers van autodiefstal.

Volgens VbV wijst dit erop dat criminelen zich snel aanpassen aan nieuwe technieken en beveiligingssystemen. Niet alleen luxe auto’s zijn interessant: ook populaire auto’s uit de middenklasse worden vaak gestolen.

Top 10 meest gestolen personenauto’s in 2025

Toyota RAV4 (bouwjaar 2019–heden) – 387 diefstallen Kia Sportage (bouwjaar 2021–heden) – 162 diefstallen Fiat 500 (facelift) (bouwjaar 2015–heden) – 154 diefstallen Volkswagen Polo VI (bouwjaar 2017–heden) – 150 diefstallen Toyota C-HR (bouwjaar 2016–2024) – 127 diefstallen Volkswagen Golf VIII (bouwjaar 2020–2024) – 112 diefstallen Mercedes-Benz A-Klasse (bouwjaar 2018–heden) – 100 diefstallen Toyota Yaris Cross (bouwjaar 2021–heden) – 99 diefstallen Toyota Corolla Cross (bouwjaar 2022–heden) – 91 diefstallen Renault Captur (bouwjaar 2013–2019) – 74 diefstallen

Wat kun je zelf doen bij autodiefstal?

Als je slachtoffer wordt van autodiefstal, moet je snel in actie komen. Allereerst is het belangrijk direct aangifte te doen bij de politie; dat kan vaak online. Hoe sneller de diefstal wordt gemeld, hoe groter de kans dat het voertuig wordt teruggevonden, omdat opsporingssystemen direct kunnen worden geactiveerd.

Daarnaast moet de diefstal zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de verzekeraar. Die vraagt om het proces-verbaal en de voertuiggegevens. VbV adviseert ook om bij diefstal van moderne auto’s te controleren of digitale sleutels of apps zijn gekoppeld en deze direct te laten blokkeren. Wie een voertuig met een volgsysteem of extra beveiliging heeft, doet er goed aan de meldkamer daarvan onmiddellijk te informeren.

Risico op diefstal

Hoewel sommige modellen vaak worden gestolen, betekent dat niet automatisch dat ze ook het hoogste risico op diefstal hebben. Auto’s die veel voorkomen in Nederland, zoals de Volkswagen Polo, worden in absolute aantallen relatief vaak gestolen. Toch lopen eigenaren van deze modellen minder risico dan bezitters van zeldzamere modellen. Als je per auto kijkt, is de kans op diefstal kleiner dan bij een zeldzaam exemplaar.

Om dat verschil inzichtelijk te maken ontwikkelde VbV samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een speciaal diefstalrisicomodel. Daarmee kunnen consumenten per voertuig zien hoe groot het risico op diefstal is en welke financiële schade daarbij hoort.

