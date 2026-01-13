Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vuurwerkverbod dichterbij: staatssecretaris Aartsen is bijna klaar met de uitwerking

Staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu, VVD) legt de laatste hand aan de uitwerking van het vuurwerkverbod. Staatssecretaris Arno Rutte (Justitie, VVD) noemde dit terloops tijdens het wekelijkse vragenuur. De woordvoerder van Aartsen zegt dat het verbod de komende jaarwisseling in moet gaan en dat hij bezig is met de uitwerking hiervan.

In april stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren om bijna al het vuurwerk te verbieden, afgezien van schertsvuurwerk zoals knalerwten.

De Tweede Kamer gaf het kabinet nog wel de opdracht mee nog drie zaken te regelen voordat het verbod kan ingaan. Die zijn: een plan om het verbod te handhaven, een compensatieregeling voor de vuurwerkbranche en de mogelijkheid voor dorps- en buurtverenigingen om onder voorwaarden wél vuurwerk af te steken.

Ongeregeldheden

Ines Kostić (PvdD) vroeg of het kabinet „eindelijk vaart” gaat maken met de uitvoering van het verbod. Daarop zei Rutte dat Aartsen „heel dichtbij de afronding” is daarvan.

Kamerleden en ook Rutte zijn niet te spreken over de vele ongeregeldheden die er ook deze jaarwisseling waren. Daarbij zijn ook politieagenten en andere hulpverleners belaagd.

„En we weten van de politie: het vuurwerkverbod gaat veel van die ellende schelen. Want hoe minder vuurwerk, hoe minder chaos, hoe meer ruimte voor de politie om juist die raddraaiers aan te pakken”, zei Kostić. Caroline van der Plas (BBB) is er niet van overtuigd dat een verbod gaat helpen.

ANP

