Meisje (10) uit Rotterdam is weer terecht

Een 10-jarig meisje uit Rotterdam is weer terecht, meldt de politie. De politie gaf in de nacht van zaterdag op zondag een Amber Alert uit voor de vermissing van het kind.

Het meisje werd sinds zaterdagmiddag vermist. Ze verliet rond 13.00 uur haar woning aan de Paul Krugerstraat om naar de winkel van haar ouders aan de Hilledijk te gaan, maar ze was daar niet aangekomen.

„Ze wordt uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel en zo snel mogelijk herenigd met haar familie”, aldus de politie.

De vermiste werd zondagochtend gevonden in een woning in Rotterdam-Zuid. „Het lijkt erop dat ze in goede gezondheid is”, zegt de politiewoordvoerster. De politie doet nog onderzoek naar de omstandigheden en de achtergrond van de vermissing.

ANP

