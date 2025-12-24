Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een van zwaargewonde slachtoffers ongeval Nunspeet is overleden

Een van de zwaargewonde slachtoffers die betrokken waren bij het ongeval in Nunspeet afgelopen maandag is overleden, meldt de politie woensdag. Van het dodelijke slachtoffer worden geen leeftijd en woonplaats gedeeld „in verband met herleidbaarheid”, aldus de politie.

Eerder woensdag had burgemeester Céline Blom van Nunspeet gezegd dat er nog vijf mensen in het ziekenhuis lagen en dat twee van hen ernstig gewond waren. In totaal moesten negen mensen naar het ziekenhuis, onder wie de bestuurster die het ongeval veroorzaakte. Onder hen waren ook kinderen. Er liggen alleen nog volwassenen in het ziekenhuis.

„Na een waardevolle bijeenkomst woensdagmiddag waarin we met veel betrokkenen bij het ongeval zorgen en verdriet hebben gedeeld, kregen we zojuist het bericht dat een van de slachtoffers aan de verwondingen is overleden”, aldus burgemeester Blom woensdagavond in een reactie. „Wij zijn intens verdrietig en in gedachten bij de familie en alle andere betrokkenen bij het ongeval van maandagavond”, voegt ze daar nog aan toe.

Toedracht

De 56-jarige bestuurster was op een groep mensen ingereden die stond te wachten op een lichtjesoptocht op de Elburgerweg. Burgemeester Blom stelde woensdag dat het uitgesloten is dat er opzet in het spel was. Wel is de vrouw aangehouden, iets wat altijd gebeurt bij zware ongelukken. De bestuurster was niet een van de zwaargewonden.

De bestuurster was niet onder invloed van drank of drugs. Het kan volgens de burgemeester nog wel enige tijd duren voordat de toedracht van het ongeluk bekend wordt, zei ze eerder woensdag.

ANP

Reacties