Zonnige maar ijskoude kerstdagen: gevoelstemperatuur ruim onder nul

Wie tijdens de kerstdagen naar buiten gaat, doet er goed aan zich warm aan te kleden. Ondanks volop zonneschijn verlopen zowel eerste als tweede kerstdag dit jaar opvallend koud. Dat meldt Weeronline.

Door een stevige wind ligt de gevoelstemperatuur beide dagen ruim onder het vriespunt, wat het buiten extra guur maakt.

Koude kerstdagen

Vooral eerste kerstdag is het volgens het weerbureau ijzig. De lucht is helder en er is nauwelijks bewolking, waardoor de zon de hele dag zichtbaar is. Toch blijft het koud, omdat de aangevoerde lucht afkomstig is uit het noordoosten. Die luchtsoort is droog en koud, wat ervoor zorgt dat de temperatuur op sommige plaatsen de hele dag onder nul blijft. Lokaal is er zelfs sprake van een zogeheten ijsdag, waarbij het kwik niet boven de 0 graden uitkomt.

In de nacht naar eerste kerstdag vriest het overal. Door de combinatie van heldere hemel en weinig wind kan de temperatuur flink dalen. Dat vergroot de kans op gladheid, vooral op bruggen, viaducten en landwegen. Ook in de nacht naar tweede kerstdag blijft het vriezen, al zijn de minima iets minder laag dan een dag eerder.

Een echte winterse dag

Tweede kerstdag brengt opnieuw veel zon. Het blijft vrijwel onbewolkt, waardoor het een echte winterse dag wordt. De temperatuur ligt enkele graden hoger dan op eerste kerstdag, maar van echte dooi is geen sprake.

De noordoostenwind is iets zwakker, maar zorgt er nog steeds voor dat de gevoelstemperatuur de hele dag onder nul blijft. Vooral tijdens langere wandelingen of activiteiten buiten kan het daardoor onaangenaam koud aanvoelen.

Ende van de strenge kou in zicht

Na de kerstdagen komt er langzaam verandering in het weerbeeld. In het weekend stijgt de temperatuur voorzichtig en wordt het minder winters. Het blijft overal droog en de zon krijgt af en toe ruimte, al neemt de bewolking wel toe. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 4 graden in Limburg tot zo’n 7 graden aan zee, waar het zeewater de lucht iets opwarmt.

Volgens Weeronline is daarmee een einde in zicht van de strenge kou, al blijft het weer rustig. Voor wie kerstplannen buiten heeft, geldt: geniet van de zon, maar houd rekening met de lage gevoelstemperatuur en de kans op gladheid, vooral in de ochtend en avond.

