Wolf op Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten

Jagers hebben op de Utrechtse Heuvelrug een wolf doodgeschoten. Uit een spoedanalyse van het DNA moet blijken of het gaat om de wolf waarvoor de provincie Utrecht eerder dit jaar een afschotvergunning verleende. Die wolf heeft een aantal keer mensen aangevallen en gebeten.

De provincie Utrecht verwacht eind volgende week, op 12 december, te weten of het inderdaad om die wolf gaat, die bekendstaat onder de naam ‘Bram’. Dit dier beet op 19 mei op landgoed Den Treek bij Leusden tot twee keer toe een wandelaarster in haar been. Uit DNA-analyse bleek dat het ging om de wolf die de codenaam GW3237m heeft. Dit dier benaderde vorig jaar ook al mensen.

De provincie gaf een afschotvergunning af voor deze wolf, omdat het dier volgens deskundigen een gevaar voor mensen zou zijn. De Faunabescherming en Animal Rights vroegen de rechter om de vergunning te schorsen, maar de rechtbank zag daar in juli geen reden voor. Sindsdien mogen jagers van de Utrechtse faunabeheereenheid de betreffende wolf afschieten. Daarvoor gelden wel allerlei regels.

6-jarig kind gebeten

Eind juli werd een 6-jarig kind in de buurt van de Pyramide van Austerlitz gebeten en een stukje meegesleurd door een wolf. Dat bleek toen ook te gaan om ‘Bram’ (GW3237m). Zijn wolvin had in april voor het tweede jaar op rij welpen gekregen. Volgens De Faunabescherming en Animal Rights vertoont de wolf defensief gedrag, onder meer om zijn nakomelingen te beschermen. Ze pleitten er bij de rechter tevergeefs voor dat de provincie het gebied waarin de wolvenroedel leeft zou afsluiten voor bezoekers. Vorig jaar ging een deel van Den Treek, een landgoed op de Utrechtse Heuvelrug, wel wekenlang dicht.

Sinds begin augustus geldt wel het advies om de landgoederen, bos- en natuurterreinen tussen de A12 en A28 te mijden. Dat advies blijft volgens de provincie van kracht tot de uitslag van de DNA-analyse van de gedode wolf bekend is.

De provincie Gelderland verleende dit voorjaar ook een vergunning om een ‘probleemwolf’ af te schieten, die op De Hoge Veluwe een hardloopster had gebeten. Vooralsnog is dat niet gelukt. De provincie verlengde deze week de vergunning, die op 1 januari zou verlopen, tot 1 juli volgend jaar. Ook is het gebied uitgebreid waarin de wolf met codenaam GW4655m kan worden afgeschoten.

ANP

