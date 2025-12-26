Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Winterswijk trapt schaatsseizoen af met eerste natuurijsmarathon: ‘Jullie hebben hem’

Ja, ja, ja! Schaatsliefhebbers, zijn jullie wakker? De eerste natuurijsmarathon van dit seizoen wordt vanavond gereden in Winterswijk.

De vrouwen starten om 18.00 uur, de mannen om 19.30 uur, meldt de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV).

IJs dik genoeg om te kunnen schaatsen

Volgens de KNSB is het ijs dik genoeg om veilig te kunnen schaatsen. „De ijsvloer varieert nu van 3,2 tot 3,7 centimeter”, zegt nationaal natuurijscoördinator Geert-Jan Muskens.

„Voor een wedstrijd is minimaal 3 centimeter nodig, dus dat zit goed. We verwachten dat het ijs vrijdagochtend zelfs meer dan 4 centimeter dik is. De baan ligt er prachtig bij en heeft een goede boarding.”

IJsmeester maakte een sprongetje

Toen IJsmeester Hendrik van Prooijen dat nieuws hoorde, kon zijn geluk niet op. „Toen de man die de meting deed zei ‘gefeliciteerd, jullie hebben hem’, maakte ik wel een sprongetje hoor!”

„Ik denk dat het hetzelfde gevoel is als iemand heeft die vanavond als eerste over de finish komt”, zegt Van Prooijen. „Je weet dat er nog zes andere verenigingen zijn die dit ook graag willen.”

De ijsmeester kreeg dit voor elkaar met een team van zestien vrijwilligers. Per nacht sproeiden ze in vier teams van twee mensen. „Sommigen waren niet weg te slaan, of het nou om 03.00 uur of 05.00 uur was.” En dat met de kerstdagen.

Eerste natuurijsmarathon

Schaatsbaan De Witte Poorte is op Tweede Kerstdag niet toegankelijk voor leden. Dat heeft alles te maken met de voorbereidingen voor de marathon. „Dan is het beter om het ijs vrij te houden”, aldus Muskens.

Winterswijk beet ook vorig seizoen het spits af met de eerste natuurijsmarathon, begin januari 2024. Andere kanshebbers, zoals Burgum en Haaksbergen, vielen dit keer af. Daar was het ijs donderdag nog niet dik genoeg om een wedstrijd te organiseren.

