Winterplaag voorkomen: tips tegen ongedierte in huis

Wellicht herken je het: als het buiten koud wordt, kom je steeds vaker ongewenste beestjes, oftewel ongedierte tegen. Dat heeft een reden: als de temperatuur buiten daalt, zoeken niet alleen wij warmte, ook dieren doen dat. Muizen, ratten en vleermuizen zien jouw huis als perfecte plek: beschutting én voedsel in één.

Ongedierte levert waarschijnlijk problemen op: van rommel, schade, irritatie en mogelijke gezondheidsrisico’s. Welke soorten ongedierte komen het vaakst binnen en hoe houd je ze buiten de deur? Er zijn een aantal slimme manieren om ongewenst bezoek van ongedierte te voorkomen.

Muizen en ratten en meer ongedierte

Een van de bekendste maar ook hardnekkigste dieren die je huis vaak binnen kruipen, zijn muizen. En als je echt ongeluk hebt, zelfs ratten. Toch zijn er manieren om erachter te komen of ze je huis binnen zijn gekomen. Inspecteer je huis op scheuren, kieren en gaten, vooral rond leidingen, ramen en deuren. Dicht daarnaast alle openingen af met tochtstrips, kit of metalen roosters.

RTL Wonen zocht uit hoe je die beestjes nu het beste buiten de deur kan houden. Zelfs de kleinste gaatjes kunnen toegang bieden. Houd je omgeving schoon door voedsel goed op te bergen in luchtdichte verpakkingen en ook erg belangrijk: afval goed afsluiten. Gebruik muizen- en rattenvallen of schakel een ongediertebestrijder in als je een plaag hebt. Diervriendelijke oplossingen, zoals ultrasone afschrikmiddelen, kunnen ook effectief zijn.

Onbekendere dieren

Naast muizen kunnen ook andere dieren, die je minder vaak ziet, opeens opduiken. Denk aan steenmarters. In de winter zoeken ze een warme plek om te nestelen. Tijdens de koude maanden gebruiken ze huizen als schuilplaats, eten daar hun prooi op en laten de restjes achter, vaak in verrotte staat. Dat is niet alleen vervelend, maar het kan ook flinke stankoverlast veroorzaken.

Steenmarters zijn nachtdieren die tot acht kilometer afleggen. Ze komen vaak binnen via gaten in het dakbeschot. Vangen of vergiftigen is verboden, maar verjagen kan wel.

Stel je hebt het vermoeden dat er al een in je huis is, controleer dan eerst of de steenmarter nog aanwezig is; omdat ze ’s nachts actief zijn, is de kans groot dat hij buiten rondloopt tijdens je zoektocht. Zit hij er niet meer? Sluit dan alle gaten en kieren groter dan vijf à zes centimeter om te voorkomen dat hij terugkeert. Zorg dat het gaas stevig bevestigd is, want steenmarters zijn slim en proberen altijd terug te keren naar hun vertrouwde plek.

Kleine beestjes

In de wintermaanden ontsnappen zowel kakkerlakken als mieren aan de kou door bij jou in huis te schuilen. Kakkerlakken komen vaak binnen via kieren in keukens en kelders, waar ze zich kunnen voeden én zich kunnen verstoppen. Mieren doen hetzelfde, meestal in de keuken of bij voedselopslag. Beide diersoorten kunnen voedsel besmetten en gezondheidsproblemen, zoals allergieën, astma en ziektes zoals salmonella of gastro-intestinale infecties, veroorzaken.

Maar hoe voorkom je deze ongewenste gasten? Houd je huis schoon en berg voedsel op in luchtdichte verpakking. Inspecteer je huis op scheuren en gaten in muren, vloeren en rondom leidingen waar ze zich kunnen verstoppen. Plaats kakkerlakkenvallen of gebruik natuurlijke mierenafweermiddelen, zoals kaneel of azijn.

Metro gaf al eerder tips hoe je zilvervisjes en kakkerlakken buiten je huis kunt houden, want die komen graag bij je naar binnen. Deze zitten voornamelijk in badkamers en kelders vanwege de hoge luchtvochtigheid daar. „Als je hier niet voldoende ventileert, vermenigvuldigen deze insecten zich snel en veroorzaken ze overlast”, zegt ongediertebestrijder Jeroen Gulien.

Spinnen

En dan de beestjes waar veel mensen het liefst nooit mee in aanraking mee komen: spinnen. In de winter zoeken spinnen vaak rustige plekjes om te overwinteren, zoals hoeken van kamers of achter meubels. Meestal richten ze geen schade aan, maar het idee van een spin in huis kan bij sommige mensen kippenvel oproepen.

Gelukkig hebben deze kleine beestjes ook een voordeel: spinnen zijn natuurlijke insectenjagers en helpen je huis vrij te houden van vervelende beestjes zoals vliegen en muggen. Wil je er toch liever vanaf? Controleer het huis dan regelmatig op webben, die zitten vooral in de hoekjes. Sluit ramen en deuren goed af om te voorkomen dat spinnen naar binnen komen. Je kunt ook natuurlijke afweermiddelen gebruiken, zoals eucalyptusolie of citrusgeur.

Vleermuizen

En dan nog een hardnekkige groep dieren: vleermuizen. Vleermuizen zoeken in de winter donkere, stille plekken om te overwinteren, zoals zolders en schoorstenen. Hun aanwezigheid kan schade aan dak of schoorsteen veroorzaken en uitwerpselen zijn schadelijk voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze ziektes zoals rabiës (hondsdolheid) overdragen.

Hoe voorkom je vleermuizen? Sluit de schoorsteen af met een kap, controleer dak en muren op gaten en gebruik netten of roosters om binnenkomst te voorkomen.

