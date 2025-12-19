Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wiersma geeft gehoor aan Tweede Kamer, versoepeling uitrijden mest gaat niet door

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) geeft gehoor aan een motie van de Tweede Kamer, die haar oproept voorlopig geen regels te versoepelen voor het uitrijden van mest. Wiersma zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad.

De demissionaire minister wilde dat boeren hun mest dichter langs sloten en ander oppervlaktewater zouden kunnen uitrijden, maar de Kamer vreest daardoor een te grote verontreiniging van het water. Ook had Wiersma hierover een conflict met minister Robert Tieman (BBB, Waterstaat) en staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur, VVD).

Had Wiersma de regels gewijzigd, dan zouden die voor minstens vier jaar hebben gegolden. De Kamer wilde niet dat het kabinet, dat na het vertrek van de PVV en NSC ook wel ‘dubbeldemissionair’ wordt genoemd, zo’n verregaand besluit zou nemen. De VVD, die samen met de BBB nog de coalitie vormt, steunde het voorstel van de Kamer.

Geen winnaars

Wiersma is „niet blij” met de uitspraak van de Kamer. „Ik vind het jammer dat het strandt, maar dat is de politieke realiteit.” Volgens haar gaan door dit besluit enkele aanscherpingen voor boeren, die ook in het maatregelenpakket zaten, nu ook niet door.

Hoewel Aartsen eerder kritisch was op de mestplannen van Wiersma, wil hij na afloop van de ministerraad niet van een overwinning spreken. „Volgens mij is dit een proces waar geen winnaars uit komen.” Hij vertelde het vooral belangrijk te vinden dat er nu duidelijkheid is en dat een nieuw kabinet „de ruimte heeft om plannen op hun eigen manier in te vullen”.

