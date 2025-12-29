Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit wordt het weer met de jaarwisseling

Oliebollen in de aanslag en de bubbels koud: de jaarwisseling komt eraan. Op dit moment geldt in meerdere provincies nog code geel en liggen de temperaturen rond het vriespunt, maar hoe wordt het weer tijdens de jaarwisseling?



Het KNMI heeft vanochtend waarschuwingscode geel afgegeven voor de midden en zuidelijke provincies, wegens dichte mist en gladheid. De gladheid kan verraderlijk zijn, waarschuwt het weerinstituut. In het zuiden zal de gladheid tot het einde van de ochtend duren. In het midden verdwijnt de gladheid waarschijnlijk wat eerder.

Het weer vandaag en morgen

Vanochtend liggen de temperaturen nog rond het vriespunt, meldt Weeronline, maar in de loop van de dag kunnen die oplopen tot 2 tot 8 graden. Het wordt grijs, met kans op lichte regenbuien.

Morgen is het vrij zonnig, met slechts af en toe wolken. Het wordt 2 tot 6 graden, bij een zwakke wind. In de avond trekken buien over het land en koelt het af, naar temperaturen rondom het vriespunt tot 5 graden.

🌤️ 2025 was zeer warm, zonnig en uitzonderlijk droog Het afgelopen jaar was zeer warm, extreem zonnig en uitzonderlijk droog, schrijft Weeronline in het overzicht over het jaar 2025. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 11,4 graden tegen 10,7 normaal. Dit jaar telde 112 warme dagen met een maximumtemperatuur van 20 graden en meer, tegen 97 normaal. Ook het aantal zomerse dagen met temperaturen hoger dan 25 graden en tropische dagen warmer dan 30 graden viel iets hoger uit dan normaal. Het kwam daarnaast tot twee officiële hittegolven.

Het weer tijdens de jaarwisseling

Volgens Weeronline is er op oudejaarsdag veel bewolking en trekken er buien het land over. Wie in de noordelijke provincies woont, heeft pech. Daar laat de zon zich waarschijnlijk helemaal niet zien en er is een grote kans op buien. In de rest van het land is een wandeling naar de oliebollenkraam, supermarkt of slijterij beter vertoeven. Het blijft daar grotendeels droog en de zon breekt soms even door.

Het wordt 4 tot 7 graden, met een zwak tot matige wind in het binnenland tot een vrij krachtige wind aan de kust. Rond middernacht is het op de meeste plaatsen 3 tot 5 graden. In Noord-Brabant en Limburg koelt het verder af, naar ongeveer 1 graad. In het noorden is er nog steeds kans op buien, in de overige provincies blijft het droog. Het weer leent zich goed om buiten het glas te heffen met de buren en is ook gunstig voor de vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling.

Verwachting voor januari

Weeronline keek ook alvast vooruit naar januari. De weersite schat de kans groot in dat die maand kouder verloopt dan normaal, en dat zou dan voor het eerst sinds 2021 zijn. De maximumtemperatuur ligt begin januari gebruikelijk rond de 6 graden, maar in de eerste helft van de maand wordt het waarschijnlijk iets kouder. Door een aanlandige wind zijn er wel grote verschillen in het land, waardoor de lokale temperatuurverschillen groot zijn. Waar het aan de kust overdag nog vaak rond een graad of 5 is, ligt de temperatuur landinwaarts overdag vaak maar net boven nul.

Dankzij de wind en de vochtige lucht die vanaf de Noordzee worden aangevoerd, kunnen van tijd tot tijd flink wat (winterse) buien voorkomen. Landinwaarts kunnen die ook gepaard gaan met sneeuw, stelt Weeronline. In de kustgebieden valt dan vaker natte sneeuw of regen. Dat alles zorgt hoe dan ook voor „een zeer guur weertype”, waarbij het door de wind erbij voor het gevoel koud aan kan voelen.

Hoewel de verwachting voor de tweede helft van januari nog onzeker is, wijzen de signalen er volgens het weerbureau wel op dat het net iets kouder dan gebruikelijk wordt. Neerslag zal in de gebruikelijke hoeveelheid vallen, voornamelijk in de vorm van regen. Dat komt doordat de temperatuur overdag toch vaak ruimschoots boven nul lijkt te liggen.

