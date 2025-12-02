Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom bestellen we miljoenen pakketjes met z’n allen? ‘Het is net als snacken’

Pakketbezorgers hoeven deze feestmaand niet stil te zitten (en nooit eigenlijk). We bestellen massaal voor Sinterklaasavond en Kerstmis, dus de pakketjes gaan met miljoenen in Nederland rond. Wat is dat toch met het massale kopen?, vroeg radioprogramma Spraakmakers zich vandaag af.

Enerzijds bestellen we ons met z’n allen online het rambam. Databedrijf Sendcloud berekende onlangs dat de feestdagen en Black Friday bij elkaar goed voor 200 miljoen pakketjes zullen zijn. Anderzijds mopperen we erop los over bezorgers. De Consumentenbond kwam in oktober nog met een overzicht van de ‘klachtenregen’.

Een groot deel van al die online inkopen is afkomstig uit China. In Metro’s rubriek Blik op de Buis kon je onlangs lezen hoe Filemon Wesselink en Mark Baanders voor een programma een hele huisinrichting bij de Chinezen kochten (en oh ja, dat hele huis zelf ook). De vraag die zij zichzelf stelden: is het nou rommel of niet? Je zie Wesselink en Baanders in de video hierboven.

Pakketjes bestellen een geluksmoment

Volgens Spraakmakers op NPO Radio 1 zijn Nederlanders zelfs Europees kampioen online spullen bestellen. Van onze provincies is Utrecht ‘koploper pakketjes’. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels ging in het programma op het onderwerp in. Wessels vergelijkt online aankopen doen met een verrassend moment. Plotseling een snackbarmuur zien bijvoorbeeld, vol kroketten en frikadellen. „Ja, het is net als met snacken, je brein wordt er blij van.” Dat geluksmoment willen we vervolgens blijven herhalen. „Waardoor we weer bestellen, terwijl we niets nodig hebben.”

Volgens de deskundige kun je ook op andere manier dat gelukzalige gevoel opwekken, oftewel dopamine aanmaken. Met iemand afspreken of sporten, zijn Wessels’ voorbeelden. Maar ook naar een fysieke winkel gaan en je aankoop laten inpakken. „Dan krijg je hetzelfde effect als bestellen. Simpelweg scrollen omdat er misschien wel iets leuks in de aanbieding is, is een slecht idee.”

Pakketbezorgers hoor je niet klagen

Niels Bouman is pakketbezorger bij PostNL en praatte over het onderwerp mee. Bouman stelt dat postbedrijven blij zijn met alle pakketjes. „Het is wel druk in deze tijd. Maar er zijn extra bezorgers ingezet en extra auto’s ingehuurd, we moeten samen de last dragen. We hebben langere laadtijden door de hoeveelheid pakketten”, vertelt Bouman. Dat betekent voor de pakketbezorger dat hij 180 pakketjes per dag bezorgt, met een maximaal gewicht van 31,5 kilo per pakket. „Laat maar komen, we zijn erop ingesteld.”

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels sprak de afgelopen zomer ook met Metro. Dat ging toen over de lege ijs-vrieskisten in supermarkten, terwijl het buiten behoorlijk warm was.

Het hele Spraakmakers-onderwerp beluister je hier terug.

