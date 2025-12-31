Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vuurwerkschade aan je auto: zo kun je het voorkomen (en zo zit het met je verzekering)

Vuurwerk veroorzaakt jaarlijks voor zo’n 15 miljoen euro aan schade aan auto’s en woningen. Dit jaar wordt er naar verwachting zelfs meer vuurwerk afgestoken dan in voorgaande jaren, mede door het aankomende vuurwerkverbod. De verwachting is dan ook dat er een recordbedrag de lucht in gaat. Dat vergroot helaas ook de kans op schade aan auto’s, daarom hier een aantal handige tips!

Elk jaar rond de jaarwisseling zijn er heel veel auto’s die het moeten ontgelden. Niet alleen rondvliegend vuurwerk veroorzaakt flinke schade, maar ook de kruitresten die vrijkomen bij het vuurwerk. Deze resten zijn heel schadelijk voor de lak van je auto. Ook kunnen rubberen onderdelen door de hitte smelten en kunnen je ruiten barsten door harde ontploffingen.

Hoe kun je vuurwerkschade aan je auto voorkomen?

Geluk kun je zelf een aantal maatregelen nemen om de kans op schade zoveel mogelijk te verkleinen:

De beste tip om je auto tegen vuurwerk te beschermen, is natuurlijk door je auto veilig op te bergen. Niet iedereen heeft een eigen garage, maar je kunt je auto ook gewoon parkeren in een publieke afgesloten of overdekte garage.

Mocht je vandaag vrij zijn en nog tijd hebben om je auto een wasbeurt te geven, dan moet je dat zeker doen. Als de laklaag van je auto schoon is en goed in de was staat, trekken de kruitresten er namelijk minder snel in.

Is er geen garage in de buurt waar je je auto kwijt kunt? Parkeer je auto dan op een rustige plek waar de kans dat er vuurwerk wordt afgestoken heel klein is. Tip: in sommige gemeentes zijn vuurwerkvrijezones, dat kun je heel gemakkelijk online checken.

Het lijkt misschien heel slim om je auto te beschermen met een autohoes, maar dat kun je beter niet doen. Zo’n hoes beschermt weliswaar je lak tegen rondvliegende kruitresten, maar het vat ook heel gemakkelijk vlam.

Klap de spiegels en eventuele antennes van je auto in.

Wat dekt je verzekering bij schade door vuurwerk en wat niet?

Wat wel en niet gedekt wordt, hangt natuurlijk helemaal af van je verzekering. Als je een WA+ of allrisk hebt, weet je zeker dat je auto verzekerd is in het geval van vuurwerkschade. Als je een WA-verzekering hebt, dan heb je helaas geen recht op vergoeding. Daarnaast maakt het ook uit wat de aard van de schade is. Bij vandalisme maak je alleen aanspraak op een vergoeding met een all risk-verzekering. Als er geen sprake is van opzet, dan kun je alleen op een vergoeding rekenen als je WA+ of hoger verzekerd bent.

Wat als je zelf schade hebt veroorzaakt?

Wat als je nu zelf schade aan de auto van een ander hebt toegebracht met vuurwerk? In dat geval ben je zelf aansprakelijk voor de kosten. En dat kan gaan om grote bedragen, dus daarom is het belangrijk dat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Hiermee ben je in ieder geval verzekerd voor de schade die je bij een ander veroorzaakt.

