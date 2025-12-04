Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerste kitten in Nederland overleden aan vogelgriep: hoe herken je dit bij je huisdier?

Dierenartsen in heel Nederland ontvangen vandaag een opvallende brief van het RIVM: in de brief staat namelijk hoe ze moeten handelen als een hond of kat mogelijk besmet is met de vogelgriep. Dat is niet voor niks, want onlangs overleed er voor het eerst in Nederland een kitten door de vogelgriep. Maar hoe weet jij nu of je huisdier ook de vogelgriep heeft? En hoe kun je de kans hierop verkleinen?

In de brief van het RIVM staat een advies over welke beschermingsmiddelen dierenartsen moeten dragen als ze mogelijk besmette honden of katten behandelen. Ook krijgen ze informatie over het afnemen van monsters bij de dieren en naar welk laboratorium ze die moeten opsturen.

Hoe groot is de kans op vogelgriep bij huisdier?

Dat het virus ook op zoogdieren kan worden overgebracht, is al langer bekend. Toch is er nog niet eerder een kitten overleden door de vogelgriep. Vermoedelijk zijn de andere zeven katjes uit dat nestje ook door de vogelgriep doodgegaan. Dat gebeurde eind oktober op een geitenboerderij, nadat de moeder van de katjes een karkas van een wilde vogel had meegenomen. De kittens raakten op die manier besmet.

De kans dat jouw kat ook besmet raakt, is volgens Thijs Kuiken, viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam, heel klein. Toch moet hij toegeven dat de kans de laatste tijd wel iets is toegenomen. „Dat heeft er vooral mee te maken dat vogelgriep op dit moment hard rondgaat”, zo legt hij uit aan NOS. „Dode en levende vogels worden gecontroleerd, waardoor we weten dat het virus wijdverspreid is door heel Nederland. Bij een steekproef bleek een kwart van de wilde eenden het virus te hebben.”

Vogelgriep herkennen bij huisdier

De kans is dus klein, maar als het wel gebeurt, kunnen huisdieren heel ziek worden van de vogelgriep. Kuiken: „Zo kan een poes bijvoorbeeld een longontsteking krijgen. Het is voor katten een vreselijke ziekte, maar het dier gaat zeker niet altijd dood.” Maar wat zijn nu belangrijke symptomen om op te letten bij je hond of kat?

Hersenverschijnselen: dit is één van de meest karakteristieke symptomen; je huisdier trilt dan bijvoorbeeld met zijn kop of loopt in cirkels.

Traagheid: de vogelgriep kan je hond of kat ook heel sloom maken.

Luchtwegverschijnselen: denk bijvoorbeeld aan ademhalingsproblemen, versneld ademhalen, hoesten of niezen. Deze symptomen zijn alleen wel minder karakteristiek voor de vogelgriep dan hersenverschijnselen.

Spierspasmen: hier krijgen sommige dieren ook mee te maken.

Voorkomen van vogelgriep

Mocht je in een gebied wonen waar de vogelgriep voorkomt, dan doe je er goed aan om je kat binnen te houden. Op die manier kun je contact met geïnfecteerde vogels in ieder geval voorkomen. Om diezelfde reden kun je je hond het beste altijd aanlijnen en hem weghouden bij dode of zieke wilde vogels. Overigens is het risico in een stedelijk gebied veel minder groot.

Wist jij trouwens dat de vogelgriep ook op mensen kan overslaan?

