Vijf vragen over het noodpakket: waarom de overheid wil dat je voorbereid bent

Het domineerde de media de afgelopen weken: de overheid stimuleert Nederlanders actief om een noodpakket in huis te hebben, met de campagne Denk Vooruit. Drinkwater, een radio op batterijen, contant geld, medicijnen: het klinkt als iets uit een survivalgids, maar het is inmiddels een serieus onderdeel van nationaal crisisbeleid.

Waarom juist nu? En wat moet er precies in zo’n pakket zitten? Vijf vragen over het noodpakket en hoe andere landen het aanpakken.

Tot een jaar of vier geleden werd je nog voor ‘gek’ versleten, als je als ‘prepper’ een enorme voorraad blikvoedsel in huis haalde. Maar nu de overheid alle Nederlanders oproept om een noodpakket in huis te halen en dit zelfs onderwerp van gesprek was in het Sinterklaasjournaal, is het inmiddels het nieuwe normaal geworden.

Metro zet de belangrijkste vragen op een rij.

1. Waarom is er ineens zoveel aandacht voor een noodpakket?

Aanleiding is de toenemende kwetsbaarheid van vitale voorzieningen. De overheid waarschuwt dat stroom, internet, pinautomaten of de watervoorziening bij een grote crisis kunnen uitvallen. Denk aan cyberaanvallen, extreme weersomstandigheden of verstoringen in de energie-infrastructuur. Hulpdiensten kunnen dan niet iedereen direct bereiken.

Volgens de Rijksoverheid moeten Nederlanders minstens 72 uur voor zichzelf kunnen zorgen in het geval van nood. Niet omdat de overheid niks doet, maar omdat hulp simpelweg niet altijd beschikbaar is. De nieuwe campagne Denk Vooruit moet burgers bewust maken van die realiteit.

2. Wat hoort er in een noodpakket te zitten?

De inhoud van zo’n noodpakket is praktisch. Zo’n pakket bevat vooral de spullen die je nodig hebt om drie dagen te overbruggen. Denk daarbij aan drinkwater, houdbaar eten, een zaklamp, batterijen, een powerbank, contant geld, een EHBO-set, belangrijke documenten, medicijnen, babyspullen of iets voor eventuele huisdieren.

Als zich een crisis voordoet, is opladen via een stopcontact of pinnen niet bepaald vanzelfsprekend. Een radio op batterijen of handdynamo staat daarom nadrukkelijk op de lijst. Zo blijf je op de hoogte van officiële informatie, ook zonder internet of telefoon.

3. Doen Nederlanders dit ook echt?

Nog niet echt. Uit onderzoek dat werd gedeeld via crisisinstanties, blijkt dat maar ongeveer een derde van de Nederlanders al een vorm van noodpakket in huis heeft. Een nog kleiner deel heeft een noodplan. Dit omvat afspraken met huisgenoten over wat te doen als communicatie uitvalt, waar men elkaar ontmoet, en een onderlinge taakverdeling.

Opvallend is dat veel Nederlanders nog steeds denken dat de overheid binnen enkele uren voor water, eten en hulp zal zorgen. Dat is volgens de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een misvatting: bij grootschalige rampen moet eerst worden ingezet op levensreddende noodsituaties. Daardoor komt hulp soms wat later op gang.

4. Doen andere landen dit ook?

Zeker, Nederland is geen uitzondering in de wereld. Ook in andere landen wordt de bevolking aangemoedigd om voorbereid te zijn op noodsituaties. In Duitsland bestaat al jaren het advies om voeding en water voor tien dagen in huis te hebben.

Zwitserland vraagt burgers om een noodvoorraad aan te leggen die voldoende is voor minstens een week. In de Verenigde Staten is een noodpakket standaard onderdeel van rampenvoorlichting, zeker in staten waar overstromingen en tornado’s plaatsvinden.

5. Wat kost een noodpakket eigenlijk?

Inmiddels spelen er een heel aantal (online) winkels in op de behoefte aan een noodpakket, van Bol.com tot ANWB. De prijs van een compleet noodpakket hangt af van waar je het koopt en hoeveel je al in huis hebt. Wie alles nieuw aanschaft, moet rekenen op ongeveer 50 tot 150 euro. Vanwege de prijzen, die hoog kunnen oplopen, ontstond er onlangs ophef in de media. Huishoudens die minder goed bedeeld zijn, kunnen zo’n noodpakket niet betalen, luidde de kritiek.

Met uitgebreidere noodpakketten, compleet met slaapzakken, kookstel en waterfilter, kunnen oplopen tot wel 300 euro. Zelf samenstellen is natuurlijk ook een mogelijkheid. Je bent daarmee meestal goedkoper uit dan een kant-en-klaar pakket. Veel mensen hebben bovendien al een aantal onderdelen in huis, zoals batterijen, dekens of zaklampen.

