Handchirurgen: verdubbeling van amputaties door illegaal vuurwerk

Het afgelopen jaar is het aantal jongeren dat een hand of arm is verloren door exploderend vuurwerk meer dan verdubbeld. Dat komt volgens de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) vooral door „de illegale Cobra”.

Tot en met 17 december zijn tien jongeren een arm, een hand of vingers kwijtgeraakt, tegenover vier jongeren in dezelfde periode vorig jaar, meldt de NVvH. Zij waren allemaal onder de achttien jaar. De slachtoffers worden volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) steeds jonger.

Sinds de jaarwisseling van 2020 en 2021 daalde de gemiddelde leeftijd van vuurwerkslachtoffers met een amputatie van 22 naar 13 jaar. De NVvH wil jongeren bewust maken van de gevaren door een campagne te lanceren met kledingmerk FOUR, dat veel jongeren zou bereiken. Ernst Smits, plastisch reconstructief chirurg en handchirurg bij Erasmus MC en lid van NVvH, spreekt van een belangrijke samenwerking. „Cobra’s zijn gewoon kleine granaten.”

Smits vreest voor meer slachtoffers in de komende periode. „We hopen dat deze campagne iets zal doen”, zei hij in het Radio 1 Journaal. „Dat mensen met elkaar in gesprek gaan, dat mensen worden aangesproken: besef even hoe gevaarlijk dat vuurwerk is. En dan hopen we dat we minder slachtoffers zien, maar de voortekenen zijn niet goed.”

ANP

