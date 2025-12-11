Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In hoger beroep tot 27,5 jaar cel voor moord Peter R. de Vries

Het Amsterdamse gerechtshof heeft donderdag in hoger beroep straffen tot 27,5 jaar cel opgelegd in de strafzaak over de moord op Peter R. de Vries. De hoogste straffen zijn voor Delano G. (26) en Kamil E. (39). Krystian M. (30) kreeg 26 jaar en een maand.

G. was de schutter, E. bestuurde de vluchtauto en M. stuurde de liquidatie aan. Het Openbaar Ministerie had levenslang tegen hen geëist. Het hof vindt die straf „een brug te ver”.

In totaal stonden negen verdachten in het proces terecht. Tegen de overige zes pakten de straffen fors lager uit dan geëist door het OM, omdat aanzienlijke delen van de aanklacht tegen hen niet bewezen werden geacht. De straffen varieerden van vier weken tot tien jaar. Eén verdachte werd geheel vrijgesproken.

Marengo

Misdaadverslaggever De Vries werd op 6 juli 2021 in het centrum van Amsterdam neergeschoten en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. De moord schokte Nederland. De Vries was 64 jaar.

In 2018 werd de broer van de kroongetuige en in 2019 zijn advocaat doodgeschoten. In die zaken is geen motief vastgesteld, maar dat ligt wat het hof betreft bij de moord op De Vries anders. Het hof tekende met nadruk aan dat De Vries is vermoord omdat hij vertrouwensman was van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Volgens het hof hebben de daders een signaal willen afgeven dat criminelen bijstand aan een kroongetuige niet tolereren. „Hier dringt het onderwereldgeweld zich in de rauwste vorm op in de samenleving”, aldus het hof.

Medeplichtigen

Een groot contrast tussen strafeis en opgelegde straf geldt in de zaken tegen de verdachten Gerower M. (29) en Erickson O. (31). Dit tweetal was op het moment in de buurt toen De Vries werd neergeschoten en heeft hem gefilmd toen hij zwaargewond op straat lag. De beelden zijn vervolgens snel via sociale media verspreid. Het OM had in hoger beroep zeventien jaar cel tegen beiden geëist. Het hof legde vijf jaar op voor deelname aan een criminele (gewelds)organisatie. Het hof sprak het tweetal vrij van medeplichtigheid. Volgens het hof zaten zij weliswaar ook achter De Vries aan, maar is van enige samenwerking met de drie hoofdverdachten niets gebleken. Er is geen bewijs dat zij op de uitkijk hebben gestaan, vindt het hof.

Wel medeplichtig is Konrad W. (33). Krystian M. had hem aanvankelijk als schutter geronseld, maar W. trok zich op 5 juli 2021 terug. Omdat hij onder meer de te gebruiken wapens weer doorgaf, is hij medeplichtig aan de moord.

ANP

Reacties