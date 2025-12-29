Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stormloop bij vuurwerkwinkels, politie verwacht ‘meer letsel en branden’

Komende jaarwisseling is waarschijnlijk de laatste keer dat consumenten vuurwerk mogen afsteken. De verwachting is dan ook dat er nog één keer flink geknald gaat worden. Bij vuurwerkwinkels loopt het vandaag al storm en de politie zegt meer incidenten te verwachten.

De Tweede Kamer ging in april akkoord met een landelijk vuurwerkverbod, in juli stemde ook de Eerste Kamer daarmee in. Het verbod zou moeten ingaan bij de jaarwisseling van 2026 op 2027, maar door de kabinetsval is onduidelijk of dat daadwerkelijk doorgaat. Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 51 procent van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is.

De komende jaarwisseling mag nog vuurwerk worden afgestoken, maar een aantal gemeenten heeft zo’n verbod al wel, zoals Amsterdam, Eindhoven, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

🎆 Afgelopen jaarwisseling Tijdens de afgelopen jaarwisseling werd het afsteekverbod in vuurwerkvrije gemeenten massaal genegeerd. Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam klaagde tijdens de nieuwjaarsnacht dat het „weer dezelfde tragedie als vorig jaar” was. Er vielen twee doden en meerdere gewonden. Ook werd vuurwerk gegooid naar politie en brandweer. Bijna driehonderd agenten raakten gewond.

Drukte bij vuurwerkwinkels

Bij vuurwerkwinkels loopt het vandaag al storm met mensen die bestellingen komen afhalen. Lange rijen met afhalers staan voor de winkels. Vooral de zogenoemde compounds, een cakebox met een enkele lont, doen het uitstekend. Vuurwerkverkopers zien dat mensen vaker in groepen gezamenlijk vuurwerk inkopen, bijvoorbeeld als vriendenclubs of in familieverband.

Leo Groeneveld, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, denkt dat in de onlinevoorverkoop van vuurwerk gemiddeld 300 euro per bestelling is uitgegeven, hoewel bestellingen van 1000 euro volgens hem ook niet zeldzaam zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om buurtbewoners die gezamenlijk inkopen voor oud en nieuw. „De een zorgt voor het vuurwerk en de ander voor de oliebollen.”

Nederlanders naar Duitse vuurwerkwinkels

Veel Nederlanders zijn ook naar Duitsland gegaan om vuurwerk in te slaan. Zo was het bijvoorbeeld erg druk bij een vuurwerkhandel in Meppen, dat niet ver van de Nederlandse grens ligt. In Duitsland mag sinds vannacht vuurwerk worden verkocht.

Volgens de lokale Duitse krant Rheinische Post stonden er kort na middernacht al lange rijen bij een vuurwerkverkooppunt in Kleef, net over de grens bij Nijmegen. „Veel Nederlanders waren daarheen gekomen”, schrijft de krant.

De Westfälischer Anzeiger meldt dat grenssteden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen rekening houden met „een ongekende toestroom van Nederlandse bezoekers”. Volgens de krant worden dit jaar extra veel Nederlanders verwacht met het oog op het naderende vuurwerkverbod.

Politie verwacht meer incidenten

De politie ziet dat er dit jaar veel vuurwerk in omloop is en verwacht daarvan de gevolgen te zien. „De grote hoeveelheid die nu aanwezig is, zal ongetwijfeld leiden tot meer letsel, meer branden, meer inzet van hulpverleners”, denkt Ko Minderhoud, nationaal coördinator vuurwerk van de politie. De jaarwisseling is traditiegetrouw de drukste nacht voor politie en andere hulpdiensten. In de meldkamer zijn 250 lijnen beschikbaar voor 112-meldingen, waarop in een kwartier duizend meldingen worden verwacht. De drukste tijd ligt tussen 23.30 en 02.00 uur.

Ook dit jaar verwacht de politie dat op verschillende plekken de Mobiele Eenheid wordt ingezet. Afgelopen nachten kwam de ME al in actie in het Amsterdamse Floradorp, waar het onrustig is na het afschaffen van traditionele vreugdevuren. De ME beschikt tijdens deze jaarwisseling bij wijze van proef over twee nieuwe geweldsmiddelen: een grotere bus met pepperspray en een traanopwekkend middel dat kan worden gemengd met het water in de waterwerper. Ook zijn leden van de ME dit jaar uitgerust met betere gehoorbescherming.

Jaarwisseling als alle andere

Toch verwacht de politie dit jaar geen ‘bing bang’. Ze bereidt zich voor op een jaarwisseling als alle andere. Dat zegt de nationaal commandant jaarwisseling van de politie, Paul Entken. Er zijn geen signalen voor grote onrust of groepen die zich bewust tegen de politie willen keren. „We beseffen ons terdege dat dit jaar een bijzonder jaar kan zijn, maar we zien nog niet veel heel andere dingen dan andere jaren. De volgende jaarwisseling wordt spannender dan deze”, verwacht Entken.

De politie heeft de afgelopen jaren „best stevig gepleit” voor de invoering van een vuurwerkverbod, aldus Minderhoud. „We zien al jaren dat de jaarwisseling een moment is van een zekere sfeer van wetteloosheid en straffeloosheid, waarbij vuurwerk een grote rol speelt in de onveiligheid van hulpverleners.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties