Deel dit artikel: Share App Mail Pin

20.000 koffers gestrand op Schiphol door storing bagagesysteem

Op Schiphol zijn vrijdag naar schatting 20.000 koffers achtergebleven door een storing in een deel van het bagagesysteem. De storing duurde uren. Pas aan het einde van de middag meldde het vliegveld dat de storing in Vertrekhal 2 was verholpen. Gedurende de dag is een deel van de ingecheckte ruimbagage niet met de geplande vluchten meegenomen.

Er was sprake van een technische storing waardoor een deel van het systeem tijdelijk niet beschikbaar was, legt een woordvoerster uit. Wat er precies aan de hand was, is onduidelijk. De bagage uit Vertrekhal 2 moest handmatig worden ingevoerd. Dat duurde langer, waardoor niet alle bagage meekon. Op een dag als vrijdag verwerkt Schiphol in totaal ongeveer 150.000 koffers.

„We vinden dit erg vervelend voor de reizigers die hierdoor worden geraakt. Samen met de betrokken luchtvaartmaatschappijen doen wij er alles aan om de bagage zo snel mogelijk na te sturen”, voegt de zegsvrouw toe. Dat kan wel eens dagen gaan duren, moet ze ook erkennen. „We brengen de tijd die dit kost nu precies in kaart, maar het zal zeker enkele dagen in beslag nemen.” Reizigers wordt aangeraden de onlinekanalen van hun luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden voor meer informatie.

KLM laat weten dat de storing ook gevolgen heeft gehad voor passagiers van de luchtvaartmaatschappij. Bagage is hierdoor op Schiphol blijven staan. Om hoeveel koffers en andere bagage het gaat, weet een woordvoerster van KLM nog niet. „Wij realiseren ons dat dit, zeker gezien de start van de kerstvakantie, buitengewoon vervelend is en zetten alles op alles om de bagage zo snel mogelijk op de eindbestemming te krijgen.”

ANP

Vorige Volgende

Reacties