Rechtszaak over Stint van start: ‘Zusjes (8 en 4) lagen hand in hand in het mortuarium’

In de rechtbank in Den Bosch begint vandaag de zesdaagse strafzaak over het dodelijke ongeluk met een Stint in het Brabantse Oss. Op 20 september 2018 was Nederland even heel stil toen vier kinderen om het leven kwamen. In Nieuws van de Dag kijken inwoners van Oss op het drama van zeven jaar geleden terug. Dat deed ook Pim Sedee van De Telegraaf, die als een van de eerste verslaggevers ter plaatse was.

Zij kregen te horen dat een vijfde kind, een zus van twee van de overledenen, en een begeleidster die de Stint bestuurde, door een botsing op het spoor met een trein zwaargewond raakten. In Nieuws van de Dag vertelde Sedee gisteravond wat hij aantrof en hoe groot de verslagenheid over de kinderen was (de zusjes Dana en Liva, Fleur en Kris). Twee jaar geleden werd dat ook duidelijk in een indrukwekkende documentaire van Humberto Tan, waarover Metro in tv-rubriek Blik op de Buis schreef. Vijf Jaar Na De Sint: Het Verhaal Van De Ouders kreeg, hoe tragisch het gebeuren ook, de maximale beoordeling.

Hoop op duidelijkheid na ongeluk met Stint

Het Openbaar Ministerie vervolgt twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint. Ook twee leidinggevenden van deze bedrijven worden vervolgd. Nabestaanden en slachtoffers van het dodelijke ongeluk met een Stint hopen dat de strafzaak hen duidelijkheid en gerechtigheid biedt. „Ze hopen dat er iemand ter verantwoording wordt geroepen”, zegt een woordvoerder van Namens de Familie. Deze organisatie staat drie gezinnen en de bestuurster van de elektrische bolderkar bij. „Ze willen weten hoe het heeft kunnen gebeuren.”

‘Het heeft veel impact gehad, afschuwelijk’

„Het was gewoon verschrikkelijk”, zegt een man op straat. „Dat wil je niet meemaken.” Het ongeluk met de Stint maakt in Oss nog steeds veel los. Een inwoner: „Ik denk dat het nog erg leeft, bij heel veel mensen nog. Het heeft veel impact gehad, vooral op de school waar het gebeurde. Onze kinderen zaten daar, het was echt een ramp.” Ook een andere man merkt de impact in de Brabantse plaats: „Vraag maar aan de mensen die daar hulp hebben verleend. De ambulancedienst, de politie, de brandweer en alles wat erbij hoort. Afschuwelijk.”

Pim Sedee van De Telegraaf, je ziet hem in de video bovenaan, spreekt over het ongeluk met de Stint van een gitzwarte dag. „Je had natuurlijk die bloemenzee, maar het leed was zo onbeschrijflijk groot.” Sedee spreekt over vier lege stoeltjes op een school. „De vader van de drie zusjes heeft verteld dat het oudste meisje voor haar leven vocht in het ziekenhuis, terwijl de twee jongere zusjes hand in hand in het mortuarium lagen. Gezinnen uiteengerukt, scholen in diepe rouw, de hele gemeenschap Oss ontzettend geraakt. Heel Nederland was eigenlijk verbijsterd.”

Maandag 15 december worden de strafeisen in de rechtszaak verwacht.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

