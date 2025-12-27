Redactie Metro
Twee gewonden door steekpartij na concert Broederliefde in Ahoy

Na afloop van een concert van de hiphopgroep Broederliefde in Ahoy in Rotterdam zijn vrijdagavond twee mensen gewond geraakt door een steekpartij, meldt de politie rond middernacht op X. De steekpartij vond plaats toen fans na het optreden de concertzaal verlieten. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie laat weten nog geen verdachte te hebben aangehouden. Ze stelt dat het vermoedelijk gaat om één dader. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de steekpartij en roept getuigen op zich te melden.

