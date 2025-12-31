Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen witte kerst, wél een wit begin van 2026: het gaat dit weekend sneeuwen

Een witte kerst is het helaas niet geworden, maar sneeuwliefhebbers staat tóch nog iets moois te wachten. De komende dagen kunnen we namelijk flink wat sneeuw verwachten, met name in het weekend.

Voordat het zover is, hebben we eerst vandaag nog te maken met een wisselvallige dag. Desondanks hebben we niks te klagen over het weer tijdens de jaarwisseling, het blijft namelijk op de meeste plekken in Nederland droog.

Eerste winterse buien

Morgen komen de eerste winterse buien onze kant op. De temperaturen liggen tussen de 4 en 6 graden en er staat een stevige westen- tot noordwestenwind. Woon je in het noordwesten? Dan is het verstandig om rekening te houden met zware windstoten en stormachtig weer. In de avond krijgen de regenbuien een winters karakter en valt er een beetje (natte) sneeuw. Op sommige plekken, met name in het oosten, blijft de sneeuw ook enige tijd liggen, dus geniet vooral van de tijdelijk witte wereld.

Vrijdag is het opnieuw raak: er trekken vanuit het noordwesten meerdere winterse buien over, maar het is nog onzeker waar de meeste neerslag gaat vallen. De kans is echter groot dat er lokaal opnieuw sneeuw valt. Het wordt iets kouder, met maxima tussen de 3 en 5 graden. Er waait een matige tot aan zee krachtige westenwind.

Opnieuw sneeuw in het weekend

Ook in het weekend kunnen we nog steeds genieten van winterse taferelen. Er trekken zaterdag opnieuw winterse buien over het land en de temperatuur daalt nog wat verder naar maximale waarden van 2 tot 4 graden. Mocht je zin hebben in een zonnige winterwandeling dan is dit het juiste moment: er zijn tussendoor namelijk meerdere droge momenten waarin het zonnetje ook nog even doorbreekt.

Ook zondag krijgen we nog te maken met wisselvallig weer. De kans op winterse buien is opnieuw groot, maar het is nog niet zeker of we ook volgende week te maken krijgen met sneeuw. Wat wél zeker is, is dat de temperaturen laag blijven. In de nachten is het volgende week vaak onder het vriespunt, terwijl het overdag vaak enkele graden boven nu blijft.

