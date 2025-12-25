Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Serious Request verbreekt record met ruim 18,4 miljoen euro voor Spieren voor Spieren

3FM Serious Request heeft dit jaar een uitzonderlijk hoog bedrag opgehaald. Na zes dagen actievoeren in het Glazen Huis in Den Bosch staat de eindstand op 18.423.566 euro. Dat maakte NPO 3FM gisteravond bekend.

Niet eerder werd tijdens de ontknoping van Serious Request op kerstavond zo’n hoog bedrag opgehaald.



Record van 2012 verbroken

Het vorige record dateerde uit 2012. Toen stond er aan het einde van de actieweek 12,2 miljoen euro op de teller. Dat bedrag liep in de periode daarna nog verder op tot 13,8 miljoen euro. Het record van dat jaar werd dit keer al vóór het einde van de actie verbroken.

Gisteravond om 18.00 uur, enkele uren voor de officiële afsluiting, stond de tussenstand al op 15.163.447 euro. Vooral in de laatste uren kwamen er veel donaties binnen, mede door acties in en rond het Glazen Huis.

‘Deze editie vergeten we nooit meer’

„De dj’s, de ongelooflijke eindstand en de vele hartverwarmende reacties: ik ben behoorlijk sprakeloos”, reageert zendermanager Menno de Boer deze ochtend. „Deze editie vergeten we nooit meer. De sfeer in Den Bosch werkte als een aanstekelijk hartverwarmend vuurtje en heel Nederland heeft z’n hart laten gloeien. Dat voelden we iedere minuut”, vervolgt hij.

„De prachtige muzikale aanvragen, de inspirerende sportambassadeurs van Spieren voor Spieren in combinatie met de open, soms aangrijpende gesprekken met de kinderen met een spierziekte in het Glazen Huis maakten deze week een emotionele achtbaan.”

Serious Request in Den Bosch

Het Glazen Huis stond dit jaar in Den Bosch. Zes dagen lang maakten 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer live radio vanuit het afgesloten huis. Luisteraars konden bijdragen door tegen betaling platen aan te vragen, maar ook door zelf acties te organiseren. Door het hele land werden initiatieven opgezet om geld in te zamelen, variërend van sportieve prestaties tot creatieve inzamelacties.

Na afloop van de actie werden de drie dj’s uit het Glazen Huis bevrijd om het eindbedrag bekend te maken. De volledige opbrengst gaat naar Spieren voor Spieren, een organisatie die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.



Met het opgehaalde bedrag wil de stichting bijdragen aan betere behandelingen, meer onderzoek en een betere kwaliteit van leven voor kinderen die met deze aandoeningen te maken hebben.

Gemeente Den Bosch trots

De gemeente Den Bosch, dit jaar gaststad van Serious Request, reageert trots op het eindresultaat. Volgens de gemeente is het recordbedrag te danken aan de gezamenlijke inzet van bezoekers, luisteraars, vrijwilligers en actievoerders. Den Bosch kijkt terug op een intensieve actieweek waarin de stad volledig in het teken stond van Serious Request en het goede doel.

Met het recordbedrag onderstreept 3FM Serious Request opnieuw de kracht van gezamenlijke acties en betrokkenheid van luisteraars. De editie in Den Bosch gaat daarmee de geschiedenisboeken in als de meest succesvolle afsluiting op kerstavond tot nu toe.

