SEH-artsen zien meer letsel door fietsen met alcohol op
Fietsen met te veel alcohol op… Het mag wettelijk niet, maar het gebeurt vaak wél. Vooral rond de feestdagen zien spoedeisendehulpartsen een toename van het aantal patiënten die letsel hebben opgelopen door overmatig alcoholgebruik.
„Mensen kiezen er bewust voor om niet met de auto te gaan, wat we heel fijn vinden, maar onderschatten soms de risico’s van fietsen onder invloed”, aldus de SEH-artsen op de website van de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo.
Meer patiënten met letsel door overmatig drinken
Het gaat hierbij vooral om valpartijen met de fiets, vaak met hoofdletsel als gevolg. „Dat gebeurt niet alleen tijdens de jaarwisseling, maar begint vaak al in de periode van de kerstborrels”, zeggen SEH-artsen van de Ziekenhuisgroep Twente.
Artsen zien de laatste jaren ook „veel vaker” patiënten met letsel door het overmatig drinken van alcoholische dranken, terwijl in vergelijking met twintig jaar geleden het aantal vuurwerkslachtoffers is afgenomen.
Regels voor fietsen met alcohol op
Maar fietsen met alcohol op, wat zijn daar nu precies de regels voor? Volgens de Rijksoverheid mag je inderdaad niet fietsen als je onder invloed bent van alcohol. „Dat kan leiden tot gevaarlijk rijgedrag en daarmee tot gevaar voor anderen”, aldus de website van de Rijksoverheid.
Het alcoholgehalte voor fietsers mag, net zoals voor auto- en motorrijders, niet hoger zijn dan 0,5 promille. Dat komt overeen met ongeveer twee glazen. Wie aangehouden wordt met meer dan dat in zijn of haar systeem, riskeert, ook op de fiets, een boete. Je rijbewijs kan overigens niet worden afgepakt, wel kun je volgens de Rijksoverheid enkele uren een rijverbod krijgen.
Maatschappelijke acceptatie
Wel of geen boete: beschonken fietsen gebeurt regelmatig. Uit onderzoek van EenVandaag bleek vorig jaar dat 27 procent van de ondervraagden het afgelopen jaar meerdere keren met een drankje te veel op de fiets stapte. De belangrijkste verklaring hiervoor? Maatschappelijke acceptatie: 57 procent van de ondervraagde gaf aan het ‘normaal’ te vinden om met drie glazen alcohol of meer de fiets te pakken.
Een fietser schreef daarover: „Ik denk eigenlijk nooit na over deze vraag. Ik drink en ga dan op de fiets naar huis, of ik nu veel of weinig alcohol op heb.”
