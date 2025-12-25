Redactie Metro
Schaatsbanen geopend op koude Eerste Kerstdag

HAAKSBERGEN - Coordinator marathonschaatsen Geert-Jan Muskens van de KNSB meet de ijksdikte op de ijsbaan van IJSCH. Haaksbergen en Winterswijk lijken de voornaamste kandidaten voor de eerste marathon op natuurijs. ANP VINCENT JANNINK
In meerdere plaatsen in het land kunnen mensen de schaatsen onderbinden. Zo hebben in De Lier (Zuid-Holland) en in Zeist (Utrecht) de vorst en het werk van vrijwilligers ervoor gezorgd dat schaatsers vanaf 8.30 uur over de baan kunnen rijden.

‘Beetje magie’

IJsvereniging Hard Gaat-ie in De Lier schrijft op de website dat ondanks dat de temperaturen niet heel laag zijn, „de heldere nacht zorgde voor precies dat beetje magie dat nodig was”.

Voorzitter Wim van den Berg: „Ja, en dan maak je ijs.”

Niet alle schaatsbanen al open

Bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) zijn landelijk ruim vijfhonderd natuurijsverenigingen aangesloten, waarvan bijna de helft in Friesland. Een woordvoerder van IJsclub Bergum in het Friese Burgum zei dat één nacht vorst niet genoeg is om de baan te openen. Wel hoopt hij dat de ijsbaan vrijdag of zaterdag open kan. IJsbaan Spaltenbrêge in Terwispel is ook niet begaanbaar. Voorzitter Henk de Vries legde uit dat daar minimaal drie nachten met strenge vorst voor nodig zijn.

