Rode Kruis waarschuwt voor meer vuurwerkslachtoffers tijdens jaarwisseling
Het Rode Kruis waarschuwt voor een drukke en risicovolle jaarwisseling door het afsteken van zowel legaal als illegaal vuurwerk.
De hulporganisatie verwacht dat er rond oud en nieuw meer vuurwerk dan ooit wordt afgestoken, met een grotere kans op ernstige verwondingen tot gevolg.
Rode Kruis verwacht drukke en risicovolle jaarwisseling
Volgens het Rode Kruis krijgen hulpdiensten het opnieuw zwaar te verduren, waarbij vooral illegaal vuurwerk voor zware letsels zorgt.
„We zien daarbij grote bloedingen en ernstige brandwonden”, zegt Cees van Romburgh, EHBO-expert bij het Rode Kruis tegen persbureau ANP. „Mensen moeten zich bewust zijn van de gevaren en extra voorzichtig zijn.”
Snel en adequaat handelen is volgens Van Romburgh cruciaal bij ongelukken. „Beoordeel altijd eerst hoe ernstig de situatie is en schakel 112 of de huisarts in. Verleen daarna eerste hulp en volg de instructies van de centralist, die precies aangeeft wat je moet doen.”
Snel handelen bij ongelukken cruciaal
Dit is de laatste jaarwisseling waarin Nederlanders legaal vuurwerk mogen afsteken. Het Rode Kruis adviseert mensen die mogelijk eerste hulp moeten verlenen om de EHBO-app te installeren. Daarin staan praktische instructies voor het behandelen van de meest voorkomende vuurwerkverwondingen.
Van Romburgh verwacht niet dat vuurwerkslachtoffers volgend jaar helemaal zullen verdwijnen. „Illegaal vuurwerk veroorzaakt al jaren veel meer en zwaardere verwondingen. Daarom moeten we alert blijven. Goede eerste hulp kan het verschil maken en levens redden.”
Politie verwacht drukte tijdens jaarwisseling
Omdat het vermoedelijk het laatste jaar is dat er legaal vuurwerk afgestoken mag worden, verwacht de politie ook al meer slachtoffers. „De grote hoeveelheid die nu aanwezig is, zal ongetwijfeld leiden tot meer letsel, meer branden, meer inzet van hulpverleners”, denkt Ko Minderhoud, nationaal coördinator vuurwerk van de politie.
De jaarwisseling is traditiegetrouw de drukste nacht voor politie en andere hulpdiensten. In de meldkamer zijn 250 lijnen beschikbaar voor 112-meldingen, waarop in een kwartier duizend meldingen worden verwacht. De drukste tijd ligt tussen 23.30 en 02.00 uur.
