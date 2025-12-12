Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie waarschuwt voor nieuwe sadistische babbeltruc: ‘Verminkte kat wordt in tuin neergelegd’

Dat criminelen heel ver gaan om mensen op te lichten, blijkt wel uit de nieuwste babbeltruc die gebruikt wordt. Oplichters laten zwaar verminkte katten achter in tuinen, in de hoop zo bij iemand binnen te komen. De politie waarschuwt mensen om absoluut niet in deze truc te trappen.

De afgelopen tijd zijn er bij de politie meerdere meldingen binnengekomen over deze sadistische babbeltruc, met name in en rondom Limburg.

Onder andere in Venray, Well en Lottum werd een zwarte Roemeense bestelbus of donkere Renault stationwagen uit Roemenië gespot, waarbij de inzittenden eerst de omgeving verkenden en meerdere huizen uitvoerig bekeken. Hierna dumpten zij een verminkte kat in iemands tuin of oprit. Hun doel? Dat iemand zo erg meevoelt met de kat dat zij deze in huis nemen en criminelen zich vervolgens met een smoesje over de kat bij diegene naar binnen kunnen wurmen.

Babbeltruc met verminkte kat

„De kat werd voor de inrit gelegd met de bedoeling deze te vinden. Helaas bleek deze ernstig ziek, ondervoed en zwaar verminkt aan haar voorpoten, zodat zij niet meer kon lopen”, zo vertelt de politie. „De voetzolen van de kat waren volledig afgesneden of met zuur verbrand.” Deze verwondingen bleken te zijn aangebracht om te voorkomen dat de kat zou weglopen en precies op de gedumpte plek zou blijven.

Vervolgens kwamen er mensen aan de deur die in gebrekkig Engels vertelden dat ze hun kat waren kwijtgeraakt. Volgens de politie doen ze dit in de hoop dat mensen de kat mee naar binnen hebben genomen, en de baasjes uitnodigen om naar binnen te komen. Bij de zaken in Noord-Limburg vertrouwden de bewoners het echter niet en werd de politie ingeschakeld. Zo kon voorkomen worden dat de verdachten toegang kregen tot de woning.

Daardoor is de politie op de hoogte van deze werkwijze en vragen zij iedereen om niet in de babbeltruc te trappen. Mensen die tips hebben over de criminelen kunnen bellen naar 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bij acute situaties mag 112 worden gebeld.

Aantal babbeltrucs stijgt explosief: 35 incidenten per dag, hoe herken je het?

