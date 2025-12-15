Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Plasticvrij is lang niet altijd plasticvrij: ‘Wasstrips zonder plastic zitten juist vol plastic’

‘Plasticvrije’ wasstrips zitten vol met plastic, ontdekte Keuringsdienst van waarde. Op de verpakking van zulke wasstrips staan claims als ‘plasticvrij’, ‘vrij van plastics’ en ‘plastic free’, maar die blijken onjuist. Ook de folies om vaatwastabletten en waspods bestaan grotendeels uit plastic.

Het KRO-NCRV-televisieprogramma deed onderzoek naar waar zogenaamde plasticvrije wasstrips van zijn gemaakt. Tegenwoordig hoor je steeds vaker zorgen over (micro)plastics. Zo bleek er plastic in kauwgom te zitten, al bleek dat niet schadelijk te zijn.

Wasstrips niet plasticvrij

In Nederland verkopen inmiddels zo’n twintig bedrijven wasstrips onder eigen merk. De meeste importeren de strips uit China en verkopen ze online. Op social mediacampage claimen zij dat deze strips milieuvriendelijker zijn dan ‘normale’ wassmiddelen, omdat ze geen plastic bevatten. Maar dat blijkt dus helemaal niet te kloppen.

De wasstrips bestaan gemiddeld voor zo’n 60 procent uit Polyvinyl Alcohol (PVA). PVA staat bij wetenschappers bekend als een synthetisch polymeer en is dus feitelijk een plastic. Verkopers van wasstrips en vaatwastabletten beweren dat de exacte definitie niet relevant is, omdat omdat PVA oplosbaar en afbreekbaar zou zijn in water. Maar de programmamakers toonden aan dat het weliswaar oplost, zoals bijvoorbeeld suiker dat in heet water doet, maar niet verdwijnt.

De verkopers zouden betreft het afbreken een te rooskleurige voorstelling van zaken geven. Het plastic is alleen onder strikt gereguleerde omstandigheden, met specifieke enzymen en bacteriën en bij een temperatuur van pakweg 60 graden, biologisch afbreekbaar. Nederlandse waterzuiveringen beschikken niet over deze omstandigheden. Rioolwater verblijft daar slechts één dag in koude bassins met andere microben. Kortom: in de praktijk breekt PVA dus niet af.

Maas in de wet

Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation zegt tegen het programma dat het jarenlang toestaan van de claim ‘plasticvrij’ een maas in de wet is, die door de lobby van de industrie is gecreëerd. Sander Mager, bestuurslid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zegt zich zorgen te maken „Ik denk dat mensen iets anders geprobeerd hebben te maken dat beter is, maar als ook PVA milieubelastend is, dan schieten we er niets mee op.”

De Reclame Code Commissie deed onlangs uitspraak in een klacht over de prominente wasstripleverancier Mother’s Earth. De commissie oordeelde dat het bedrijf niet langer mag adverteren met termen als ‘plasticvrij’ of ‘vrij van plastics’, omdat PVA wel degelijk een plastic is. Mother’s Earth heeft de verpakking inmiddels aangepast.

Enkele andere leveranciers waren deze uitspraak al voor, door ‘microplasticvrij’ op hun verpakkingen te zetten, in plaats van ‘plasticvrij’. Willem van Ditzhuijzen van wasstripmerk Briters noemt dat in het programma een „woordspelletje”. Er zitten, volgens de definitie, inderdaad geen microplastics in de strips, omdat deze bestaan uit vaste polymeren. Maar wat is PVA dan wel? Van Ditzhuijzen: „Gewoon plastic”.

