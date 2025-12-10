Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoge kosten en personeelstekort: komt er ooit nog gratis kinderopvang?

Kinderopvang is al jaren een veelbesproken onderwerp, vaak gepaard met grote beloften vanuit de politiek. Gratis kinderopvang klinkt aantrekkelijk, bijna te mooi om waar te zijn, en volgens experts is dat ook zo. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) raadt het kabinet namelijk af om het nieuwe kinderopvangstelsel in de huidige vorm in te voeren.

Het demissionaire kabinet heeft het plan om de kinderopvang vanaf 2029 vrijwel gratis te maken voor werkende ouders. Maar volgens het ATR zitten er nog te veel haken en ogen aan dit voorstel. Zo waarschuwt het college voor uitvoeringsproblemen en onvoorziene gevolgen, die zowel ouders als kinderopvangorganisaties hard kunnen raken, schrijft RTL Nieuws.

Gratis opvang

Waarom het kabinet met dit plan komt: door de kinderopvang en buitenschoolse opvang voor werkende ouders bijna gratis te maken, hoopt verantwoordelijk staatssecretaris Jurgen Nobel (VVD) dat meer ouders gaan werken. Met de invoering van het nieuwe stelsel verdwijnt ook de kinderopvangtoeslag, een complexe regeling die nog vaak leidt tot hoge terugvorderingen.

Toch ziet het adviescollege nog veel risico’s. Zij adviseren het kabinet over de haalbaarheid van wetsvoorstellen en de extra regels. Volgens voorzitter Marijke van Hees leidt het nieuwe stelsel tot veel extra vraag naar kinderopvang. „De sector kampt nu al met tekorten aan personeel. Die worden dan alleen maar groter. Dat is een recept voor nieuwe teleurstellingen.”

🧒 Nieuw plan voor kinderopvang Het demissionaire kabinet komt met duidelijke regels voor wanneer de kinderopvang in 2029 ‘bijna gratis’ wordt. De kinderopvangtoeslag zal dan verdwijnen en terugvorderingen zijn verleden tijd. „Nu krijgen ouders nog een voorschot via de kinderopvangtoeslag”, legt een woordvoerder van het ministerie uit. „Straks gaat de overheid het geld direct aan de bedrijven betalen. Dan zijn de regels weer anders, vandaar dat we ook nieuwe regels opstellen.” Volgens het kabinet levert dit meer financiële zekerheid op voor gezinnen, loont werken meer en krijgen kinderopvangorganisaties een stabielere basis. Eigenlijk was het de bedoeling dat kinderopvang al in 2027 bijna gratis zou worden. Dat werd in april met twee jaar uitgesteld. Het uitstel van twee jaar leverde het kabinet tijdelijk miljarden euro’s op.

Problemen met nieuwe plannen

Wat zijn dan de zorgen die ontstaan door deze plannen? Een van de grootste problemen is het persooneelstekort. Naar verwachting loopt het personeelstekort in de kinderopvang, dat nu al 6000 mensen tekort heeft, met nog eens 20 procent op in het nieuwe stelsel. Het adviescollege vindt daarom dat het nu geen verstandig plan is. Daarmee krijgt het wetsvoorstel de slechtst mogelijke beoordeling.

In de politiek bestaat juist een brede wens om de kinderopvang bijna of zelfs volledig gratis te maken. Partijen van links tot rechts erkennen de noodzaak van een nieuw stelsel, maar ook zij hebben zorgen over de mogelijke gevolgen daarvan. „Wij zijn voorstander van bijna gratis kinderopvang, maar wij vinden wel dat er goed gekeken moet worden naar de uitvoerbaarheid”, zegt CDA-Kamerlid Judith Bühler.

„De staatssecretaris geeft aan dat hij de problemen lerenderwijs wil gaan oplossen, terwijl hij dat nieuwe stelsel al invoert. Ik vind dat best spannend”, zegt ze. GroenLinks-PvdA wil de kinderopvang zelfs helemaal gratis maken, ook voor ouders die niet werken.

Komt de gratis kinderopvang er dan nog?

Er liggen dus veel obstakels in de weg om die gratis kinderopvang ooit te realiseren. RTL Z zocht uit of het überhaupt mogelijk is. Maar er duikt al snel een probleem op dat naast het personeelstekort nog bestaat: gratis kinderopvang is duur. Het gaat de schatkist zo’n 9 miljard euro per jaar kosten. Toen het plan voor het eerst bedacht werd, had Nederland en het kabinet dat geld er misschien best voor over gehad. Maar inmiddels zijn er ook andere wensen, investeringen in defensie bijvoorbeeld. De vraag is dus of dat geld er wel is.

Ook zijn er praktische problemen. Er moet bijvoorbeeld een heel IT-systeem voor gebouwd worden, en hoe realiseer je dat voor 2029? Kortom: er zijn veel creatieve oplossingen nodig.

