OM gaat niet in hoger beroep in zedenzaak tegen Marco Borsato

Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak tegen Marco Borsato. Dat heeft het OM dinsdag bekendgemaakt. Justitie verwacht „dat er een zeer kleine kans is dat het hof, bij de behandeling van de zaak in hoger beroep, wel tot een veroordeling zou komen”.

De rechtbank in Utrecht sprak de 58-jarige zanger op 4 december vrij van ontucht met een minderjarige. Nu het OM niet in hoger beroep gaat, is dat vonnis onherroepelijk.

De officier van justitie had eind oktober een celstraf van vijf maanden geëist tegen Borsato voor ontucht met een 15-jarig meisje. Borsato heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Hetzelfde dossier

Volgens de aanklacht vond de ontucht plaats van september 2014 tot en met januari 2015. Het OM „is nog steeds overtuigd van de betrouwbaarheid” van de verklaring van de aangeefster. „De rechtbank stelt echter slechts dat deze aangifte niet onbetrouwbaar is en geeft geen eindoordeel over de betrouwbaarheid”, aldus justitie.

De rechtbank oordeelde dat er niet genoeg bewijs was om de verklaring van de aangeefster te ondersteunen. Het OM zag dat anders: onder meer getuigenverklaringen, appjes, geluidsopnames en teksten in een dagboek vormden voldoende steunbewijs, vond justitie. De rechtbank heeft de bewijsmiddelen los van elkaar beoordeeld, aldus het OM, om tot de slotsom te komen dat er geen steunbewijs is.

Nader onderzoek acht het OM niet zinvol, omdat „de mogelijkheden om steunbewijs te verzamelen in deze zaak al uitputtend zijn benut”. Een hogere rechter zou dan een beslissing moeten nemen op basis van hetzelfde dossier.

