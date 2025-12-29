Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel mensen kwamen om het leven door moord of doodslag in 2025

Het aantal mensen dat door doodslag of moord om het leven kwam, is dit jaar voor het eerst in lange tijd onder de honderd gedoken. Er werden in 2025 not nu toe 98 dodelijke slachtoffers geteld, verdeeld over 94 zaken.

Dat meldt De Telegraaf, dat zich baseert op cijfers die zijn opgevraagd bij de tien politie-eenheden en een overzicht dat de krant bijhoudt. In 2024 werden er nog 133 dodelijke slachtoffers geregistreerd, in 2023 128.

Mensen omgekomen door doodslag of moord

Er kwamen dit jaar, tot nu toe, 35 vrouwen en 63 mannen om. Van de 35 vrouwelijke slachtoffers kwamen er zeker zestien om door femicide. De meeste slachtoffers kwamen werden omgebracht met messen, daarna vuurwapens. Augustus was met twaalf doden de meest bloederige maand.

„In Nederland schommelt het aantal slachtoffers van moord en doodslag al jaren tussen de 100 en 130 per jaar. Dit jaar valt dus binnen de marge”, zegt Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit van Leiden en leider van de Dutch Homicide Monitor tegen de krant. „Wel is het zo dat we de afgelopen decennia een daling zien, zeker in vergelijking met de jaren 90, toen het aantal slachtoffers ongeveer dubbel zo hoog lag.”

Het risico om slachtoffer te worden ligt volgens Liem rond 0,75 per 100.000 inwoners. Voor mannen ligt dat hoger, tussen 1,5 en 2 per 100.000.

👇 Moordhoofdstad in Nederland Amsterdam is net als vorig jaar de moordhoofdstad van Nederland, met tien dodelijke slachtoffers, gevolgd door Rotterdam en Den Haag (beide vijf). Verder vielen de meeste doden in Noord-Holland (20), Zuid-Holland (18) en Noord-Brabant (14).

Jongste en oudste slachtoffers

Jayvano, een baby van 3,5 maand oud, was het jongste slachtoffer. Vermoedelijk overleed hij door het shaken baby syndroom. De oudste slachtoffers waren Gerrie Hoffmann en Janus Houbraken, beiden 86. Hoffmann werd gedood in haar woning in Ermelo, nadat zij inbrekers betrapte. Houbraken werd bij de boerderij van zijn zoon in Bergeijk doodgestoken met een riek.

In totaal werden vier kinderen onder de 10 jaar gedood en zes tieners, zoals de 10-jarige Jeffrey en 8-jarige Emma, die werden ontvoerd door hun vader. Hij reed zijn auto met de kinderen in het water bij de Renselweg in Winschoten, waar ze verdronken.

De gemene deler bij een groot deel van de moorden is kwetsbaarheid, zegt Liem. Het zijn bijvoorbeeld slachtoffers in het daklozencircuit, met een migratieachtergrond, verslavingsproblematiek of onbegrepen gedrag.

Leeftijdscategorieeën van verdachten

De meeste verdachten zijn in de leeftijdscategorieën 20 en 30, en 40 en 50 jaar. In 84 procent is de verdachte een man. De jongste dader was een 13-jarige jongen die zijn klasgenoot Joni in Schiedam doodstak. De oudste verdachte is de 80-jarige Epko F., die zijn vrouw Ida (72) in Tynaarlo om het leven zou hebben gebracht.

Drie zaken zijn nog onopgelost, waaronder de dood van dragqueen William Caceres Marcano (35) in Zaandam.

