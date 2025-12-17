Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Miljoenen Nederlanders stappen over op nieuwe identificatieapp ‘itsme’: wat is dat?

De Nederlandse identificatiedienst iDIN, waarmee gebruikers zich online kunnen identificeren via hun bank, wordt overgenomen door de Belgische identificatie-app itsme. Daardoor krijgen miljoenen Nederlanders te maken met een nieuwe manier van online identificeren. Wat houdt itsme precies in? En wat zijn de voordelen, nadelen en mogelijke risico’s?

iDIN is een Nederlandse online identificatiedienst waarmee gebruikers kunnen aantonen wie zij zijn. De dienst werkt via de inlogomgeving van de eigen bank. Websites en organisaties kunnen met iDIN vaststellen wie iemand is, controleren of iemand 18 jaar of ouder is en nagaan of persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum correct zijn.

Daarbij krijgen deze partijen geen toegang tot de bankrekening en ontvangen zij uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor identificatie. De dienst wordt veel gebruikt door webshops, telecomproviders en andere commerciële partijen die een betrouwbare identiteits- of leeftijdscontrole nodig hebben.

Wat is itsme?

Itsme is een digitale identiteitsapp die oorspronkelijk uit België komt en daar inmiddels op grote schaal wordt gebruikt. In plaats van via de bankomgeving verloopt de identificatie via een app op de smartphone. Gebruikers bevestigen hun identiteit door een verzoek goed te keuren met een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

De app is gekoppeld aan een vooraf geverifieerde identiteit, bijvoorbeeld via een bank of telecomprovider. Organisaties die itsme gebruiken, ontvangen net als bij iDIN alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens en krijgen geen toegang tot financiële gegevens.

Waarom wordt iDIN vervangen?

De overstap naar itsme past binnen een Europese ontwikkeling richting digitale identificatie. Waar iDIN vooral nationaal is ingericht, is itsme ontworpen om in meerdere landen inzetbaar te zijn. Voor bedrijven en platforms is het aantrekkelijk om met één systeem te werken dat internationaal kan worden gebruikt.

Daarnaast is itsme minder afhankelijk van afzonderlijke banken en verloopt het identificatieproces sneller, doordat identificatie direct via de smartphone verloopt. Dat maakt dat het systeem op grotere schaal inzetbaar is en eenvoudiger te integreren voor organisaties.

Wat zijn de voordelen?

Voor gebruikers betekent itsme vooral meer gemak. In plaats van telkens via de bank in te loggen, is er één vaste app voor verschillende diensten. Identificatie verloopt sneller dankzij biometrische bevestiging en de app kan breed worden ingezet, van leeftijdscontroles tot het aanmaken van accounts. Net als bij iDIN blijven bankgegevens afgeschermd en wordt alleen gedeeld wat strikt noodzakelijk is.

Wat zijn de nadelen en risico’s?

Tegelijkertijd zijn er ook aandachtspunten. Privacy- en burgerrechtenorganisaties zoals Privacy First in Nederland en het Europese netwerk European Digital Rights (EDRi) waarschuwen al langer voor de risico’s van grootschalige digitale identificatiesystemen. Hun zorgen richten zich vooral op de concentratie van identiteitsverificatie bij één platform en de mogelijkheid dat gebruikers in de praktijk steeds minder alternatieven hebben. Er wordt al langere tijd gesproken over een digitale identiteit met al je persoonsgegevens. Overigens wordt er steeds meer gedigitaliseerd. Een voorbeeld is het rijbewijs, dat vanaf 2030 ook digitaal wordt.

Volgens deze organisaties bestaat het risico dat digitale identificatie, ook als deze vrijwillig is, onmisbaar wordt om toegang te krijgen tot online diensten. Daarnaast wijzen zij op mogelijke gevolgen voor privacy als één systeem inzicht kan krijgen in waar en wanneer iemand zich identificeert. Ook zien zij risico’s in de afhankelijkheid van een smartphone en het gebruik van biometrische beveiliging.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties