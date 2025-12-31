Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Metro wenst jullie allemaal een geweldig 2026!

Een kwart van deze eeuw zit erop! Dat moet vanavond richting het nieuwe jaar 2026 gevierd worden, zeggen we uiteraard. En dat doen we als Metro-redactie dan ook en jullie als lezers ongetwijfeld net zozeer.

Wens elkaar een welgemeend proost en maak er een heerlijke avond van op weg naar 2026. Een jaar waarin we hopelijk een prachtig WK voetbal met Oranje voor de boeg hebben. Een zomermaand waarin we met z’n allen weer naast elkaar staan, in plaats van tegenover elkaar.

Wat er verandert in 2026

En wat gaat 2026 ons allemaal brengen? We hopen voor iedereen het allerbeste natuurlijk. Wil je je op het laatste moment richting jaarwisseling toch nog even in het nieuws verdiepen: dit verandert er in Nederland allemaal als de klok vannacht twaalf keer heeft geslagen en het vuurwerk (voor de laatste keer?) losbarst. In de video hierboven vertelt financieel journalist Martin Visser (De Telegraaf) wat de financiële maatregelen voor 2026 in ons land zijn. En wat die concreet betekenen.

Volendam

Onze gedachten gaan op deze avond ook even uit naar Volendam. Komende nacht is het precies 25 jaar geleden dat de verschrikkelijke cafébrand met veertien doden en meer dan tweehonderd (zwaar)gewonden plaatsvond. Zanger Simon Keizer – hij was erbij – vertelde er vandaag aan Metro al over. Sterkte aan iedereen in Volendam en ook voor jullie een prachtig 2026 toegewenst.

Rest ons te zeggen: lezers, trouwe volgers, maak er een geweldig jaar van. Sterkte als je op nieuwjaarsochtend een frisse duik neemt. De Metro-redactie heeft er in elk geval zin in om de digitale pen meteen weer op te pakken. Op naar een mooi jaar, op naar goede artikelen en video’s waarmee je zoals altijd wordt bijgepraat.

Proost!

