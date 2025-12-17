Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer ouderen dan jongeren in Nederland, wat gaat dat financieel en qua werk betekenen?

Nederland telt vanaf nu meer ouderen dan jongeren. Dat meldde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gisteren. Wat betekent dat eigenlijk voor ons land? Of specifieker: voor jouw portemonnee. Nieuws van de Dag ging daarop in.

De komende jaren zet de trend ‘meer ouderen dan jongeren’ door. Metro berichtte er gisteren al over. Richting het jaar 2070 zal het verschil in aantallen 65-plus tegenover 20-min alleen maar groter worden. Momenteel leven ongeveer 3,7 miljoen jongeren in Nederland en 3,8 miljoen ouderen.

‘Ouderen kunnen er niets aan doen’

„Dat mag geen verrassing zijn”, zegt financieel verslaggever Martin Visser van De Telegraaf in Nieuws van de Dag. ‘Hel en verdoemenis’ wil Visser het niet noemen, „maar het geeft op z’n minst uitdagingen”. „Er gaat in de samenleving wel wat veranderen, dat zie je al gebeuren.”

Visser: „Heel veel ouderen vinden het vervelend dat vergrijzing primair als een probleem wordt gezien. Het is niet zo dat ouderen er iets aan kunnen doen dat zij nu in de meerderheid zijn.” Presentator Pim Sedee stelt vast dat meer ouderen wel meer zorg betekent. „Dan loop je vast als samenleving.” „Zeker”, beaamt Visser. „Grofweg zijn er daarmee twee problemen. Eén is financieel. Hoe houd je de hele verzorgingsstaat op de been op de lange termijn? Dus gezondheidszorg, aow en pensioenen. En de andere is de arbeidsmarkt. Hoe heb je voldoende mensen om alles voor elkaar te krijgen?”

‘Dan moet één op de drie in de zorg werken’

Martin Visser haalt een scenario aan van een wetenschappelijk instituut over ‘meer ouderen’ aan. „Dat zegt: als je getalsmatig doorrekent, dan moet straks één op de drie Nederlanders in de gezondheidszorg werken. Dat is zo absurd, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar wat dan wel? Hoe zorgen we ervoor dat die ouderen ook in de toekomst goede gezondheidszorg krijgen? En dat er straks niet allemaal privé- en particuliere initiatieven ontstaan voor mensen die dat goed kunnen betalen en het voor zichzelf goed geregeld hebben?”

Hoe politicus Jimmy Dijk van de SP, ook te gast in Nieuws van de Dag, daar tegenaan kijkt, zie je in de video hierboven. Het programma gaat ook in op het aantal kinderen dat nu en straks wordt geboren.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

