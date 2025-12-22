Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er zijn meer klinieken die tatoeages verwijderen, maar zonder papieren: ‘Te weinig kennis van de huid’

Spijt van een tatoeage? Dan hoef je gelukkig niet meer te leven met die klassieke, dramatische gedachte: het gaat er nooit meer af. Tegenwoordig zijn er veel klinieken die tatoeages kunnen verwijderen. Dat proces is alleen niet pijnloos en vraagt vaak meerdere behandelingen.

Tatoeages zijn razend populair, maar opvallend genoeg lijkt tattoo-spijt steeds vaker voor te komen, want het aantal verwijderklinieken groeit snel. Tegelijkertijd is dat ook zorgelijk: lang niet alle klinieken beschikken over de juiste papieren of expertise, wat risico’s met zich meebrengt.

Tattoo-undo klinieken

Niet alle klinieken die tatoeages verwijderen hebben de juiste papieren. Dat zegt Monique van Bekkum, directeur van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), in een reactie op berichtgeving van het AD, tegen de NOS.

Volgens Van Bekkum schieten tattoo-verwijderklinieken als paddenstoelen uit de grond, terwijl een groot deel niet gecertificeerd is. Daarom pleit zij voor strengere regels die duidelijk vastleggen wie deze behandelingen mag uitvoeren. „We zien een enorme toename aan klinieken die licht- en laserbehandelingen doen”, legt Van Bekkum uit. „In principe mag dat nu. In de wet is niet geregeld wie de behandelingen mag uitvoeren.” Daardoor staan niet alle behandelaars geregistreerd.

Vrije markt bij klinieken

Wat gaat er dan vooral fout? Volgens Van Bekkum is er een vrije markt ontstaan waarin mensen zelf apparatuur kunnen aanschaffen die niet altijd is goedgekeurd, met alle gevolgen van dien. „Zeker bij tatoeageverwijdering zie je dat je daar forse verbrandingen bij krijgt, dus enorme blaarvorming, littekenvorming en daarbij ook blijvende littekens of pigmentverkleuringen.”

De complicaties ontstaan vaak door een verkeerde behandeling. „Als je te weinig kennis hebt van de huid of van de techniek, is het moeilijk om de apparatuur goed in te stellen”, legt Van Bekkum uit. „En als de apparatuur niet gekeurd is, is de techniek vaak niet correct.”

➰ Spijt na het zetten van een tatoeage Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat drie op de tien Nederlanders een tatoeage heeft. Gemiddeld laten mensen die zetten rond hun 27ste. Tatoeages komen het vaakst voor op de armen en handen en zijn meestal in zwart- of grijstinten. Na het zetten krijgt ongeveer een derde klachten, zoals jeuk, pijn of zwelling. Die verdwijnen meestal binnen twee weken. Toch zegt 19 procent van de mensen met een tatoeage er later spijt van te hebben. Onder jongeren tot 24 jaar ligt dat zelfs op één op de drie. Ook het verwijderen van een tatoeage gaat niet zonder risico’s. Ongeveer 80 procent krijgt daarbij gezondheidsklachten, zoals pijn, bulten, bloedingen of zwelling. In de meeste gevallen verdwijnen deze klachten binnen drie maanden.

Bedrijven controleren

Het blijkt lastig deze bedrijven te controleren, daarom adviseert Van Bekkum mensen die een tatoeage willen laten verwijderen goed te zoeken in registers. Daarin staat wie de juiste papieren heeft. Dat kan via het kwaliteitsregister paramedici en via de website van de NVH.

Het probleem speelt al lang: na dertien jaar proberen is het volgens Van Bekkum nog altijd niet gelukt om ongekwalificeerde bedrijven aan te pakken. Dat komt doordat de problemen nog niet bekend genoeg zijn: „De overheid ziet tot nu toe onvoldoende meldingen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten vorig jaar zelf een meldpunt ingericht. Daar komen wekelijks meldingen binnen.”

