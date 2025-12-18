Deel dit artikel: Share App Mail Pin

D66 wil ledenplicht voor partij als PVV: ‘Hou op met dit soort opportunisme’

Politieke partijen moeten, als het aan D66 ligt, worden verplicht om leden toe te laten. De blik is daarbij natuurlijk op de PVV (ledenloos) gericht. Opiniemaker Jacques Monasch vindt dat maar een slecht idee, meldde hij gisteravond in Nieuws van de Dag.

D66 heeft een wetsvoorstel ingediend over een ledenplicht voor een partij als de PVV. Leden moeten onder meer inspraak krijgen in het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van een politieke partij. Het voorstel wordt in elk geval gesteund door GL/PvdA en het CDA. De PVV is de enige partij met slechts één lid: Geert Wilders zelf.

‘Dit geldt voor de PVV, Wilders een koppie kleiner maken’

Bij Nieuws van de Dag reageerde opiniemaker en oud-campagnestrateeg van de PvdA Jacques Monasch op dit voorstel. Hij vindt het een slecht idee. „Dit geldt natuurlijk voor de PVV. Die heeft geen leden en ‘we’ willen Geert Wilders een koppie kleiner maken.”

Slecht plan, vindt Monasch (je hoort zijn hele mening in de video hierboven). „Voor de duidelijkheid: ik ben voor een ledenpartij. Maar het gaat natuurlijk veel te ver dat politieke partijen gaan bepalen hoe andere politieke partijen zich moeten organiseren. Dit is een democratie, je bent vrij om je te organiseren. Dat een politieke partij bij wet wil afdwingen hoe jij me moet organiseren om mee te doen aan de Tweede Kamer, dat gaat veel te ver.”

Er is heel wat steun in de Kamer voor het D66-voorstel te vinden. Monasch: „Hou op met dit soort opportunisme. Als Wilders twee zetels had gehad, dan was nooit iemand met dit voorstel gekomen. Laat staan dat ze op de gedachte waren gekomen.”

