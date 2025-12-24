Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Inspectie keurt kwart getest vuurwerk af, minder dan vorig jaar

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit jaar 25,8 procent van het geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd. Dat is een stuk minder dan vorig jaar, toen 40,9 procent van het geteste vuurwerk niet door de keuring kwam. Onder F2-vuurwerk vallen dingen als grondbloemen en fonteinen.

Reinder Auwema van de ILT vindt een kwart afkeur nog steeds te hoog. „Want het kan wél: vuurwerk van een goede kwaliteit. Alleen moet je dan als importeur bereid zijn om jouw verantwoordelijkheid te pakken. Je moet willen investeren in veilig vuurwerk, bijvoorbeeld door zelf te controleren of het vuurwerk voldoet aan alle veiligheidseisen.”

De ILT kijkt ieder jaar naar de meest risicovolle producten in de F2-categorie. Dit jaar testte de inspectie in totaal 186 verschillende producten. Wat opviel, was het vuurwerk waarbij de lontvertraging heel kort (minder dan drie seconden) of heel lang (langer dan acht seconden) was. „Bij een te korte lontvertraging heeft iemand niet genoeg tijd om op een veilige afstand te gaan staan. Is de vertraging te lang, dan is de kans groot dat iemand gaat kijken waarom het vuurwerk niet ontbrandt”, legt Auwema uit.

Andere redenen voor afkeur waren onder andere ongewenste ontploffingen, blindgangers en brandende delen die verder dan 8 meter bij het vuurwerk vandaan belandden. De importeurs moeten het afgekeurde vuurwerk van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen. Bij nog eens 19,3 procent van het geteste vuurwerk constateerde de ILT afwijkingen, maar die waren niet zo ernstig dat ze leidden tot afkeur.

F2-vuurwerk mag alleen worden verkocht aan consumenten tijdens de officiële verkoopdagen. In 2025 zijn dat maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december.

ANP

