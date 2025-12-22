Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mogelijk koudste kerst in vijftien jaar op komst, maar waarschijnlijk zonder sneeuw

Kouliefhebbers opgelet! We hebben goed nieuws voor jullie: tijdens kerst daalt de temperatuur in Nederland flink. Overdag komt het kwik slechts een paar uur boven nul uit en ’s nachts kan het licht tot matig vriezen.

Volgens Weeronline kan het zelfs de koudste kerst in vijftien jaar worden, maar… de kans op Hallmark-achtige sferen, met een dik pak sneeuw tijdens de feestdagen, is nog steeds heel klein. Er wordt namelijk weinig neerslag verwacht.

Steeds kouder richting kerst

Vanaf vandaag zakt de temperatuur elke dag een paar graden. Aan het begin van de week is het nog 6 tot 7 graden, maar halverwege de week wordt het naar verwachting niet warmer dan 2 tot 4 graden.

In de nachten daalt de temperatuur tot rond het vriespunt, vooral in het binnenland.

Overdag amper boven nul

Op eerste en tweede kerstdag blijft het ook overdag koud. De maximumtemperatuur ligt rond de 1 à 2 graden, met lokaal uitschieters naar -5 graden. Daarmee zou het volgens Weeronline zomaar om de koudste kerst in 15 jaar kunnen gaan.

Door een noordoostenwind voelt het bovendien een stuk kouder aan. In de ochtend kan de gevoelstemperatuur dalen tot rond de -10.

Waarschijnlijk géén witte kerst

Ondanks de lage temperaturen is er ook positief nieuws voor wie erop uit wil. Tijdens de kerstdagen is er geregeld zon en blijft het grotendeels droog. Dat zorgt voor heldere winterdagen, al blijft het door de kou en wind guur aanvoelen.

Slecht nieuws hebben we echter voor de mensen die hoopten op een witte kerst. Door de weinige neerslag die er voorspeld is, is en blijft de kans daarop aardig klein…

Voor een witte kerst zijn temperaturen rond het vriespunt én neerslag nodig. De meeste weermodellen rekenen op een overwegend droog weertype met veel wolken en weinig wind. Slechts zo’n 40 procent van de modellen laat neerslag zien tijdens de kerstweek. De kans op een witte kerst wordt daarom geschat op ongeveer 10 procent.

Voorzichtige schaatskans

Wél is er een kans dat schaatsliefhebbers de schaatsen uit het vet kunnen halen. Omdat ook de nacht van vrijdag op zaterdag koud is, ziet Weeronline mogelijkheden voor schaatsen op ondergespoten banen. Vooral in de vroege ochtend kan het ijs daar voldoende aangroeien.

Ook op ondergelopen weilanden wordt lokaal rekening gehouden met schaatskansen, al hangt dat sterk af van de exacte temperatuur en ijsdikte.

